На диспансеризацию приглашают 252 тысячи тюменцев

Одна из актуальных проблем, которые департамент здравоохранения собирается решать в этом году в рамках диспансеризации, — взаимодействие с работодателям. «Мы сталкиваемся с тем, что работодатели зачастую не понимают всю важность диспансеризации. Наша работа в первую очередь направлена на контакт с работодателями, мы объясняем им, что они могут сэкономить свои средства при проведении профилактических осмотров, ведь часть исследований может быть проведена в рамках диспансеризации», — заявила первый заместитель директора областного департамента здравоохранения. Она также отметила, что, не смотря на это, в регионе есть работодатели, которые активно сотрудничают с отделениями медицинской профилактики и пропагандируют здоровый образ жизни в своих коллективах.