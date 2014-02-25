На диспансеризацию приглашают 252 тысячи тюменцев

О промежуточных итогах диспансеризации в этом году рассказала накануне на пресс-конференции первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брынза. По ее словам, во время диспансеризации выявлено 20 тысяч заболеваний. На первом месте болезни эндокринной системы, затем заболевания органов кровообращения и замыкают тройку болезни органов пищеварения.
Кроме того, выявлено и 70 тысяч факторов риска. Это нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, избыточная масса тела и повышенный уровень артериального давления.
Наталья Брынза напомнила, что диспансеризация проходит в два этапа: первый — врачебный, он занимает большую часть. В него входит анкетирование, антропометрия, исследование крови. Затем пациент идет к врачу с результатами исследования. Второй этап назначает врач в случае необходимости.
Одна из актуальных проблем, которые департамент здравоохранения собирается решать в этом году в рамках диспансеризации, — взаимодействие с работодателям. «Мы сталкиваемся с тем, что работодатели зачастую не понимают всю важность диспансеризации. Наша работа в первую очередь направлена на контакт с работодателями, мы объясняем им, что они могут сэкономить свои средства при проведении профилактических осмотров, ведь часть исследований может быть проведена в рамках диспансеризации», — заявила первый заместитель директора областного департамента здравоохранения. Она также отметила, что, не смотря на это, в регионе есть работодатели, которые активно сотрудничают с отделениями медицинской профилактики и пропагандируют здоровый образ жизни в своих коллективах.
Более подробно с информацией о проведении в Тюменской области диспансеризации вы можете ознакомиться на портале «Территория здоровья» или по телефону горячей линии 8 (3452) 500–203. Диспансеризацию, напоминают медики, нужно проходить раз в три года — при достижении: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет. (Пройти обследование нужно, если вам в этом году исполнится или исполнилось указанное количество лет).