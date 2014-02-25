«Клевый лед»: трескучий мороз не испугал рыбаков

Организаторами чемпионата выступили «Радио Шансон» и Федерация рыболовного спорта Тюменской области.
Несмотря на настоящий сибирский мороз (синоптики сообщали о 35 градусах ниже нуля) на лёд в этот день вышло более 80 рыболовов. Несомненно, приятным и согревающим моментом соревнований стала уха, приготовленная в полевой кухне.
Победителей и призеров определяли в командном, личном и любительском зачетах. Кроме того, награждали рыбаков и в отдельных номинациях. В категории «Самая крупная рыба» победу одержал Евгений Тарасов, удачу ему принесла рыбка весом 89 граммов. 7-граммовую рыбу выудил Иван Глумов и автоматически стал победителем в номинации «Самая мелкая рыба». 15-летний Вячеслав Кузнецов получил диплом как «Самый юный рыболов». Быстрее всех справился с бурением лунки Артем Сурин. Самые ярые болельщики были у команды «Ермак» из Тюмени. За это они получили диплом «Самый клёвый рыболов». Отдельно наградили «Мисс рыбачку» Юлию Герасимову.
Призовые места распределились следующим образом:
Категория «Командный зачет»
1 место команда «РВКО» (Курган);
2 место команда «Фионеры» (Курган);
3 место команда «Тобол» (Курган).
Категория «Личный зачет»
1 место Роман Лямин (Курган);
2 место Игорь Черников (Курган);
3 место Иван Глумов (Тюмень).
Категория «Любительский зачет»
1 место Владимир Иванцов;
2 место Маннур Шатратов;
3 место Юрий Бондзилов.