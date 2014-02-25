«Клевый лед»: трескучий мороз не испугал рыбаков

Победителей и призеров определяли в командном, личном и любительском зачетах. Кроме того, награждали рыбаков и в отдельных номинациях. В категории «Самая крупная рыба» победу одержал Евгений Тарасов, удачу ему принесла рыбка весом 89 граммов. 7-граммовую рыбу выудил Иван Глумов и автоматически стал победителем в номинации «Самая мелкая рыба». 15-летний Вячеслав Кузнецов получил диплом как «Самый юный рыболов». Быстрее всех справился с бурением лунки Артем Сурин. Самые ярые болельщики были у команды «Ермак» из Тюмени. За это они получили диплом «Самый клёвый рыболов». Отдельно наградили «Мисс рыбачку» Юлию Герасимову.