nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Клевый лед»: трескучий мороз не испугал рыбаков

25 февраля 2014, 14:08
Уже традиционный чемпионат «Клёвый лёд» состоялся 22 февраля в Тюменском районе на озере Янтык. Весь улов участников областного чемпионата по зимней рыбной ловле «Клёвый лёд» передан приюту для бездомных животных.
Сюжет
Тюмень

Организаторами чемпионата выступили «Радио Шансон» и Федерация рыболовного спорта Тюменской области.

Несмотря на настоящий сибирский мороз (синоптики сообщали о 35 градусах ниже нуля) на лёд в этот день вышло более 80 рыболовов. Несомненно, приятным и согревающим моментом соревнований стала уха, приготовленная в полевой кухне.

Победителей и призеров определяли в командном, личном и любительском зачетах. Кроме того, награждали рыбаков и в отдельных номинациях. В категории «Самая крупная рыба» победу одержал Евгений Тарасов, удачу ему принесла рыбка весом 89 граммов. 7-граммовую рыбу выудил Иван Глумов и автоматически стал победителем в номинации «Самая мелкая рыба». 15-летний Вячеслав Кузнецов получил диплом как «Самый юный рыболов». Быстрее всех справился с бурением лунки Артем Сурин. Самые ярые болельщики были у команды «Ермак» из Тюмени. За это они получили диплом «Самый клёвый рыболов». Отдельно наградили «Мисс рыбачку» Юлию Герасимову.

Призовые места распределились следующим образом:

Категория «Командный зачет»

1 место команда «РВКО» (Курган);

2 место команда «Фионеры» (Курган);

3 место команда «Тобол» (Курган).

Категория «Личный зачет»

1 место Роман Лямин (Курган);

2 место Игорь Черников (Курган);

3 место Иван Глумов (Тюмень).

Категория «Любительский зачет»

1 место Владимир Иванцов;

2 место Маннур Шатратов;

3 место Юрий Бондзилов.

#Новости#Тюмень#Шансон#Рыбалка#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25