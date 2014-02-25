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Картингисты сразятся за приз Кижеватова

25 февраля 2014, 16:26
Традиционные соревнования по картингу на приз героя советского союза А.М. Кижеватова состоятся в Тюмени 2 марта.
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Тюмень

Место проведения: трасса СК «Патриот» (ул. Одесская, 1, напротив УГИБДД Тюменской области). Начало в 12:30.

Как сообщает молодежный пресс-центр «Стрижи», в состязании скорости примут участие более 40 спортсменов из Тюмени, Ялуторовска, Челябинска, Увата, Урая и Екатеринбурга. Зимние гонки пройдут в таких классах, как «Хонда — GX 160», «Хонда — GX 200», «Микро», «Кадет», «Ракет — 120 — Ю», «Ракет — 120», «Союзный», «Е».

Полуфинальные заезды начнутся с 11:30 часов. Церемония открытия соревнования запланирована на 12:30, после чего начнутся финальные заезды участников. Награждение победителей состоится в 16:00. Призеров и победителей зимних гонок наградят кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

Организаторы: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, ДЮЦ «Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова».

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