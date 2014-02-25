Картингисты сразятся за приз Кижеватова

Как сообщает молодежный пресс-центр «Стрижи», в состязании скорости примут участие более 40 спортсменов из Тюмени, Ялуторовска, Челябинска, Увата, Урая и Екатеринбурга. Зимние гонки пройдут в таких классах, как «Хонда — GX 160», «Хонда — GX 200», «Микро», «Кадет», «Ракет — 120 — Ю», «Ракет — 120», «Союзный», «Е».