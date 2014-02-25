ГИБДД: Практический экзамен надо проводить на базе крупных автошкол

Геннадий Семенович задал целую серию вопросов о качестве обучения, о недобросовестной конкуренции, которая присутствует на этом рынке услуг.
«Областная дума планирует оценить работу автошкол Тюменской области, проехать по всем городам и районам и увидеть своими глазами, как осуществляется подготовка водителей в автошколах. Летчиков у нас готовят в государственных учреждениях, машинистов железных дорог тоже. А вот обучать вождению автомобиля, который тоже унесит жизнь и здоровье людей, может частная конторка», — возмутился зампред.
Он также добавил, что на подобные мероприятия нужно приглашать руководителей ведомств, которые выдают автошколам лицензии, чтобы они тоже стали участниками рабочей группы.
Заместитель начальника ГИБДД Тюменской области Александр Лиханов отметил, что в прошлом году в регионе практически на треть сократилось количество автошкол. «Эта работа продолжается. С представителями автошкол мы на днях определились, что практический экзамен надо проводить не на базе одного ВОА, а на базе крупных автошкол. Кстати, по итогам прошлого года по вине начинающих водителей, со стажем до двух лет, допущено 339 происшествий (отмечается снижение на 5%). 21 человек погиб (-43%), 512 получили ранения (-10,6%)», — уточнил Александр Юрьевич.