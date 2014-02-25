ГИБДД: Практический экзамен надо проводить на базе крупных автошкол

Заместитель начальника ГИБДД Тюменской области Александр Лиханов отметил, что в прошлом году в регионе практически на треть сократилось количество автошкол. «Эта работа продолжается. С представителями автошкол мы на днях определились, что практический экзамен надо проводить не на базе одного ВОА, а на базе крупных автошкол. Кстати, по итогам прошлого года по вине начинающих водителей, со стажем до двух лет, допущено 339 происшествий (отмечается снижение на 5%). 21 человек погиб (-43%), 512 получили ранения (-10,6%)», — уточнил Александр Юрьевич.