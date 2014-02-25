Дал инспектору взятку, а тот отказал

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Как отмечает пресс-служба ведомства, 18 февраля 2014 года у дома № 14 на улице Клары Цеткин около 19 часов инспектор ДПС остановил двигавшийся без включенного ближнего света фар автомобиль Chevrolet Orlando.
Инспектор предложил водителю проследовать в салон служебного автомобиля для составления постановления по делу об административном правонарушении.
Находясь уже в салоне, водитель, с целью избежать ответственности за административное правонарушение, положил на панель между передними сиденьями деньги. Инспектор предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако мужчина никак на предупреждение инспектора не отреагировал. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку сотрудник ДПС отказался принять взятку.
Следствием проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.