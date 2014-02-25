Дал инспектору взятку, а тот отказал

Находясь уже в салоне, водитель, с целью избежать ответственности за административное правонарушение, положил на панель между передними сиденьями деньги. Инспектор предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако мужчина никак на предупреждение инспектора не отреагировал. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку сотрудник ДПС отказался принять взятку.