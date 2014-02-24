Выбери лучший мужской hand made в Тюмени

«Мой муж Дмитрий делает натяжные потолки. Благодаря его золотым рукам множество квартир и домов стали уютнее и красивее. Я восхищаюсь каждой его работой, ведь она несет людям радость и уют! Но потолок на фотографии, один из самых первых его трехуровневых потолков, мне особенно дорог. Ведь он сделан в подарок мне, по моей задумке, и украшает интерьер нашего дома! Спасибо тебе, любимый, за твои золотые руки!»