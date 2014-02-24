Выбери лучший мужской hand made в Тюмени

Мы можем гордиться не только победами наших спортсменов на Олимпиаде — герои, которые справятся с любой задачей, живут с нами совсем рядом.
Две недели тюменские мужчины и их близкие присылали на конкурс мужского hand made фотографии того, что было сделано их умением и трудом: домов, бань, других хозяйственных построек, более мелких изделий вроде шкатулок, игрушек и многого другого.
Мы приступаем ко второму этапу конкурса. Пользователям NashGorod.ru предстоит сделать нелегкий выбор — определить лучшую вещь или объект, сделанный мужскими руками.
Мужчины нашего города, как оказалось, умельцы на все руки — могут и дом построить, и баньку, и автомобиль или мотоцикл восстановить, и щуку поймать и нафаршировать, и шкатулку для рукоделия жене соорудить.
Чтобы проголосовать, запомните номер работы и выберите его в опросе под новостью. Голосование пройдет с 24 по 27 февраля включительно. Победитель получит набор инструментов «Авантэ» от сети магазинов «Молоток».
Работы участников конкурса
1. Лестница на второй этаж
2. Уличная печь из кирпича
«Сделал своими руками для меня, наших друзей и общего отдыха на даче мой муж. Делал по выходным и довольно долго, но на первый раз мне кажется неплохо!»
3. Копченая рыба
«Наловил, засолил, подсушил, подкоптил, и всех угостил!!! Молодец»
«Он крут, просто золотые руки и голова!»
5. Шкатулка
«Такую шкатулку сделал мой мужчина. Натуральное дерево, ручная работа, частичка души»
6. Летний курятник
Увлекательный и остроумный рассказ пользователя Балабас о том, как строилось это фундаментальное сооружение — на форуме.
7. Мотоцикл
«Вот этот чудо агрегат был собран из мотоцикла М-63 всего за два года»
8. Дача
«Своими руками. От фундамента до крыши. 99% работ делал сам. И еще куча работы осталась»
9. Натяжной потолок
«Мой муж Дмитрий делает натяжные потолки. Благодаря его золотым рукам множество квартир и домов стали уютнее и красивее. Я восхищаюсь каждой его работой, ведь она несет людям радость и уют! Но потолок на фотографии, один из самых первых его трехуровневых потолков, мне особенно дорог. Ведь он сделан в подарок мне, по моей задумке, и украшает интерьер нашего дома! Спасибо тебе, любимый, за твои золотые руки!»
10. Дом
«Дом, отопление, баня, восстановил Газ 69 в оригинале… И это еще не полный список того, что было сделано мной. Однако без моей жены я бы и сотой части этого не сделал…»
«А это кухня в этом же доме. Водонагреватель для мытья посуды сделан из… Старой стиральной машинки активаторного типа. А теперь внимание… вся пристройка к дому до чистовой отделки обошлась в…45000 рублей общая полезная площадь 43.5кв.м. — зимний вариант»
11. ГАЗ-69
«Восстановил в оригинале»
12. Баня
«А вот и банька почти готова! Осталось дело за малым, дымовую трубу поставить»
13. Сундук для рукоделия
«Смастерил мой супруг Виктор. Сделан из 3-х видов дерева: береза, сосна и осина».
14. Железный угол для фотосессий
«В нашей фотостудии есть интерьерная зона в стиле гранж — угол, обитый ржавыми листами. Этот чудо-пепелац делали наши замечательные мужчины с золотыми руками — Вадим, Евгений, Антон, Саша и Алексей».
15. Расширили дачный дом
«Семья росла, а домик на даче становился для нас все теснее и теснее! Как говорится, глаза боятся, а руки делают! Собрались с тестем и за лето сварганили вот такой дом для всей нашей большой семьи!»
16. Баня на даче
«На даче нечего делать, если нет бани! В очередной раз подумали и решили, что баньке быть! Опять же, вдвоем с тестем соорудили вот такую баньку за лето! Прошу заметить, что это не оцилиндровка! Просто сначала решили кору почистить… и тут понеслось… сожгли три электрорубанка, но результата добились!»
17. Двухэтажный дом
«Этот дом построил мой сын своими руками от фундамента до крыши для своей семьи»
18. Столы, игрушечные домики, лошадь-качалка и другое
«Все это и многое другое сделал и продолжает делать своими золотыми руками мой свёкр!»
19. Игрушечный автомобиль
«Автомобиль из фанеры с настоящим рулем на нашей даче»
20. Баня
«Мой муж Анатолий самостоятельно построил баню»
«У мужа золотые руки: он внутри баньки полностью все обил, вставил окна, двери, сделал полати, установил печь»
21. Обшивка лоджии и комод
«Муж очень красиво и качественно обшил лоджию и смастерил комод».
22. Туалет и сарай
23. Баня
«Я немного подрасту и весь в дедушку пойду! Смастерю и дом, и баню и ещё чего смогу!»
24. Дом родителей
«Дом моих родителей. Сюда я люблю возвращаться. Уютный, простой, милый сердцу и в том большая заслуга моего отца. Папа, так держать! Поздравляю тебя с праздником 23 февраля и шлю привет!»
25. Хозяйственный ящик
«Этот замечательный хозяйственный ящичек сделан и раскрашен мужскими руками».
26. Фаршированная щука
«Фаршированную щуку способен сделать только мужчина. Ее нужно сначала поймать за 150 км от Тюмени, привезти, снять кожу чулком (!!!), отделить мясо от костей, мясо прокрутить на мясорубке, довести до совершенства пропорции соли/перца/специй, потом забить все обратно в кожу, запечь в духовке, уф-ф… а 2 минуты около магазина подождать меня не может»
27. Забор для грядки земляники
«Чтобы на мою земляничку никто не наступил, мой муж сделал вот такой маленький заборчик. Получилось и красиво, и функционально, и глаз все лето радует. А когда ягодки спеют — хоть картину маслом пиши!»
28. Цветник из покрышки
«Старая покрышка пригодилась — теперь это попугай. В него высаживаются яркие-яркие цветочки, и висит это чуда на веранде нашего загородного дома. Спасибо, родной, то ты у меня есть!»
29. Дом, баня и качели своими руками
«Мой отец сам строит дом и построил баню, так же сам сделал качели все своими руками»
30. Спортивный уголок для котика
«Спортивный уголок для нашего котика сделал мой муж Сергей своими руками. Теперь есть обо что коготочки поточить и диван больше не трогаем. Ляпота!!! Я горжусь тобой, мой дорогой муж!»
31. Роспись по стеклу
«Мой папа-офицер ВМФ в отставке. Он прошел долгий путь, всю жизнь посвятил службе Отечеству. Теперь ему за 70, и одно из его многочисленных увлечений — роспись по стеклу. Вот такие чудесные вазы он делает из обычных бутылок, а потом дарит знакомым. Правда, красиво?»
32. Дом, баня, колодец
«Дом, баня, колодец — все из дерева, своими руками с сыном и тестем»
33. Сундучок для ниток и швейных принадлежностей
«Этот специальный сундучок для ниток и швейных принадлежностей сделал мне мой дедушка».
34. Печь для бани
«Для своей бани делаем все сами, в том числе хозяин сам сделал печь. Уже греет нас».
35. Часы из ламп
«Мой муж делает красивые часики из старинных ламп, и будильников времён СССР. Мне кажется, у него получается очень не плохо, а главное, очень красиво!»
36. Крыша для колодца
«Сначала был просто колодец. А потом мой муж проявил инициативу и сделал вот такую крышу».
37. Подставка под горячее
«Вроде ничего особенного, а получилось очень мило. Супруг, мне очень нравятся твои сюрпризы, впереди 8 Марта!»
38. Модель вертолета
«Авиамоделирование — это страсть моего мужа. Он пропустит ужин, не ответит на телефон, но намеченное на сегодня обязательно доклеит. Все модели занимают почетное место в нашем доме. Вот это одна из последних»
39. Салат «Цезарь»
«Этот салат „Цезарь“ приготовлен по классическому рецепту моим мужем: незабываемое сочетание свежих листьев салата, курицы-гриль, крутонов и пармезана с фирменным соусом. На блюдо у мужа уходит около двух часов, так как соблюдаются все правила классического приготовления. Салат давно стал нашей семейной „фишкой“ праздничного стола на удивление гостям, так как они прекрасно знают, что профессия мужа очень далека от кулинарии»