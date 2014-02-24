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Вступительные экзамены в ТюмГУ не изменят

24 февраля 2014, 10:03
Список вступительных испытаний в бакалавриат ТюмГУ останется прежним: Минобрнауки порекомендовало вузам не создавать неудобств абитуриентам.

Список вступительных испытаний в бакалавриат ТюмГУ останется прежним: Минобрнауки порекомендовало вузам не создавать неудобств абитуриентам.

9 января Минобрнауки РФ опубликовало приказ, изменявший процедуру отбора вступительных экзаменов. Документ давал вузам возможность внести изменения в состав вступительных испытаний по ряду направлений, но сделать это вузам пришлось бы, когда у абитуриентов оставалось слишком мало времени на подготовку к экзаменам. Изменения предполагались и в Тюменском государственном университете.

В минувшую пятницу, 21 февраля, Минобрнауки опубликовало разъяснения по формированию списка вступительных испытаний, уточнив, что у вузов есть возможность сформировать перечень вступительных экзаменов в 2014 году аналогичный перечню 2013 года.

Это уточнение позволяет ТюмГУ оставить прежний состав вступительных испытаний в бакалавриат, в том числе по туризму и педагогическому образованию (профиль: физическое образование), на которых предполагались изменения. Таким образом, никаких изменений в перечне вступительных экзаменов для абитуриентов ТюмГУ в 2014 году не будет, подчеркивают в пресс-службе вуза.

#Новости#Министерство образования и науки РФ#ЕГЭ#ТюмГУ#Дарья#Общество
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