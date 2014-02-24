Вступительные экзамены в ТюмГУ не изменят

Это уточнение позволяет ТюмГУ оставить прежний состав вступительных испытаний в бакалавриат, в том числе по туризму и педагогическому образованию (профиль: физическое образование), на которых предполагались изменения. Таким образом, никаких изменений в перечне вступительных экзаменов для абитуриентов ТюмГУ в 2014 году не будет, подчеркивают в пресс-службе вуза.