Водитель Infiniti скрылся с места ДТП

Около трех часов ночи с субботы на воскресенье на пересечении улиц Широтной и Федорова областного центра столкнулись автомобили Honda Accord и Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, очередность проезда перекрестка нарушил 21-летний водитель автомобиля Honda. В результате происшествия пострадали 19-летний водитель и 20-летний пассажир Volkswagen, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В городе Заводоуковске около половины десятого вечера 23 февраля, на улице Революционной, автомобилем «Лада» девятой модели сбита 29-летняя женщина. Авария произошла вне пешеходного перехода. Женщина, по предварительным данным, находилась в состоянии опьянения. В результате происшествия она получила травму головы и ушиб плеча.
Автомобили Infiniti и Toyota столкнулись на кольце улиц Интернациональной и Калинина областного центра в субботу около четырех часов дня. В результате происшествия травму грудной клетки получил 52-летний водитель «Тойоты». Infiniti скрылся с места происшествия. Розыск его водителя ведут сотрудники ГИБДД.
Около семи часов вечера на улице Молодежной столкнулись пикап Mitsubishi L200 и «Лада» 12-й модели. Причиной аварии послужило нарушение очередности проезда перекрестка. В результате ДТП черепно-мозговую травму получил 28-летний водитель «Лады».
Относительно спокойную обстановку и отсутствие аварий на федеральных автодорогах области можно объяснить холодной погодой. Но работы у сотрудников ДПС на трассах при этом не убавилось. В морозы наряды Госавтоинспекции патрулировали загородные дороги с целью своевременного оказания помощи «терпящим бедствие» водителям. Два таких случая отмечены на 293 и 297 километре автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе. Здесь замерзли грузовики МАЗ и Kenworth. Инспекторы обогрели их водителей и оказали им необходимую помощь.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области