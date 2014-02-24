Водитель Infiniti скрылся с места ДТП

Относительно спокойную обстановку и отсутствие аварий на федеральных автодорогах области можно объяснить холодной погодой. Но работы у сотрудников ДПС на трассах при этом не убавилось. В морозы наряды Госавтоинспекции патрулировали загородные дороги с целью своевременного оказания помощи «терпящим бедствие» водителям. Два таких случая отмечены на 293 и 297 километре автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе. Здесь замерзли грузовики МАЗ и Kenworth. Инспекторы обогрели их водителей и оказали им необходимую помощь.