В Сочи состоялась церемония закрытия Олимпиады

Сборная России стала победителем неофициального общекомандного зачета, став лидером как по золоту, так и по общему числу медалей. Наша команда завершила выступление в Сочи, завоевав в общей сложности 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Российские спортсмены завоевали больше медалей, чем когда-либо в истории, учитывая СССР.
В самом начале церемонии поверхность арены «превратилась» в море, в центр которого выплыла весельная лодка с тремя детьми. Через некоторое время в «море» появились рыбы, которых изображали актеры. Они передвигались по арене, складывая различные фигуры, которые, в итоге, стали олимпийскими кольцами. При этом, пятое кольцо как и на открытии игр открылось не сразу.
После такого вступления в почетную ложу стадиона были приглашены президент России Владимир Путин и президент МОК Томас Бах, а российские олимпийцы-чемпионы Игр внесли государственный флаг РФ. В число золотых медалистов вошли: Виктор Ан, Екатерина Боброва, Алексей Воевода, Алексей Волков, Татьяна Волосожар, Владимир Григорьев, Семен Елистратов, Руслан Захаров, Елена Ильиных, Никита Кацалапов, Федор Климов, Юлия Липницкая, Дмитрий Малышко, Евгений Плющенко, Дмитрий Соловьев, Аделина Сотникова. Ксения Столбова, Александр Третьяков, Вик Уайлд, Евгений Устюгов, Антон Шипулин.
Вслед за этим детским хором под руководством Валерия Гергиева был исполнен государственный гимн России.
Перед тем, как на стадион были внесены флаги стран-участниц Игр, зрителей развлекли своим выступлением участники ансамбля барабанщиков Московского Суворовского военного училища. За ними на арену последовали все участники белой Олимпиады под ритмы зарубежной и отечественной эстрады.
Представители сборной Украины также приняли участие в параде атлетов. Но, как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, вышли на арену с траурными ленточками в знак скорби по погибшим в ходе беспорядков на Украине. В числе прочих к этой акции присоединилась знаменосец украинской команды золотая медалистка в биатлоне Вита Семеренко.
По окончании парада атлетов состоялось вручение медалей призерам последних лыжных дисциплин: 30-километровой гонки у женщин и 50-километровой гонки у мужчин. Награды вручал лично глава МОК Томас Бах в сопровождении президента FIS Жанфранко Каспера. У женщин весь пьедестал заняли представительницы Норвегии во главе с Марит Бьорген. В мужском марафоне победил россиянин Александр Легков, а два других наших лыжника Маким Вылегжанин и Илья Черноусов взяли серебро и бронзу.
После исполнения гимнов победителей на сцене были представлены новые члены МОК — норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален и канадская хоккеистка Хейли Викенхайзер. От имени спортсменов они выразили благодарность волонтерам сочинской Олимпиады.
По окончании первой официальной части началась развлекательная программа церемонии. Ее постановщиком стал итальянский театральный режиссер Даниэле Финци Паска. Представление посвящено русской культуре как неотъемлемой части мирового культурного наследия.
Под звуки альта, на котором играет Юрий Башмет, и скрипок над стадионом появился летающий перевернутый остров, изображающий «Деревню» Марка Шагала. Он создан по мотивам картин великого русского художника, и населен персонажами, характерными для его творчества. В центре сцены из облаков появился рояль, на котором играет знаменитый российский пианист Денис Мацуев. Он исполнил Второй фортепианный концерт Рахманинова. Вокруг музыканта и детей-героев церемонии начинает кружиться вихрь, созданный из 62 роялей. Арена преобразилась в театральную сцену с элементами оформления Мариинского и Большого театров. На ней выступает балетная труппа.
После известного на весь мир русского балета шоу обратилось к теме литературы. Под музыку «Вальса» Арама Хачатуряна к пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад» появился книжный остров, который окружили 12 письменных столов с портретами известных русских писателей. Звучат цитаты великих произведений.
Далее сцена преобразилась в цирковую арену. В центре вырастает огромный шатер, вокруг которого выступают артисты цирка. Всего в представлении принимает участие 120 человек.
Церемония вернулась к обязательным официальным элементам. На арене поднят флаг родоначальницы Олимпийских игр Греции и исполнен ее гимн. Далее исполнен гимн МОК, а дети из Краснодарского края внесли олимпийский флаг для церемонии передачи столице следующих зимних Игр — Пхенчхану. Знамя передают по цепочке мэр Сочи Анатолий Пахомов, президент МОК Томас Бах и мэр Пхенчхане. Каждый из них взмахивает стягом ровно четыре раза. С момента передачи флага зимние Олимпийские игры в Сочи официально завершены.
Зрители «Фишт» встали для прослушивания гимна Южной Кореи, после чего им представили корейскую часть шоу, посвященную культуре одной из древнейших восточных стран.
На сцене появляются президент МОК Томас Бах и президент Организационного комитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. «Сегодня завершаются первые в истории России Зимние олимпийские игры. Россия выполнила обещанное. Наши Игры стали невероятно жаркими по накалу, по-настоящему зимними, Играми каждого из вас. Спасибо спортсменам. 98 комплектов наград были завоеваны в честной борьбе. Мы доказали, что нам по плечу любые задачи», — заявил Чернышенко, чьи слова приводит ИТАР-ТАСС.
В свою очередь, Томас Бах в своей речи поблагодарил Россию за организацию Игр, особо выделив олимпийских волонтеров. «До свидания», — сказал по-русски в завершении своего обращения глава МОК и объявил XXII зимние Олимпийские игры в Сочи официально закрытыми.
На арене появились огромные зеркальные стены, в которые смотрят дети — главные герои представления. В зеркалах отражаются талисманы Игр, которые также вышли на сцену. Зайка, мишка и снежный барс прокатили детей, а затем мишка нашел за зеркалами олимпийский огонь и задул его. Одновременно в Олимпийском парке Сочи погас главный факел Олимпиады.
Предвещая наступающую весну, на сцену вышли сотни детей с мимозой в руках. Над ареной взмыл волшебный летающий корабль с народной артисткой России Хиблой Герзмава, которая исполнила композицию «Вестник весны». В завершение церемонии над стадионом «Фишт» сверкает грандиозный фейерверк под Первый фортепианный концерт Чайковского.
Далее на главной сочинской арене началась вечеринка для всех олимпийцев, волонтеров и поклонников спорта.
Фото © РИА Новости / Валерий Мельников