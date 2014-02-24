В Сочи состоялась церемония закрытия Олимпиады

Под звуки альта, на котором играет Юрий Башмет, и скрипок над стадионом появился летающий перевернутый остров, изображающий «Деревню» Марка Шагала. Он создан по мотивам картин великого русского художника, и населен персонажами, характерными для его творчества. В центре сцены из облаков появился рояль, на котором играет знаменитый российский пианист Денис Мацуев. Он исполнил Второй фортепианный концерт Рахманинова. Вокруг музыканта и детей-героев церемонии начинает кружиться вихрь, созданный из 62 роялей. Арена преобразилась в театральную сцену с элементами оформления Мариинского и Большого театров. На ней выступает балетная труппа.