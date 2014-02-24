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Утрату товарной стоимости предложили включить в ОСАГО

24 февраля 2014, 09:08
В Госдуму внесен законопроект, предполагающий, что при расчете размера страховой выплаты по ОСАГО будет учитываться утрата товарной стоимости машины после ДТП.

Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на «РИА Новости» и автора инициативы депутата от фракции ЛДПР Дмитрия Савельева.

Под утратой товарной стоимости автомобиля подразумевается снижение рыночной цены машины из-за ухудшения его внешнего вида или эксплуатационных качеств, вызванных аварией и дальнейшим ремонтом.

«Утрата товарной стоимости транспортного средства, влекущая уменьшение его действительной стоимости вследствие снижения потребительских свойств, относится к реальному ущербу и наряду с восстановительными расходами должна учитываться при определении размера страховой выплаты в случае повреждения имущества потерпевшего», — пояснил парламентарий.

По мнению Савельева, факт, что в настоящее время компенсация утраты товарной стоимости не предусмотрена при выплате страховки, «лишает институт ОСАГО основной потребительской ценности — возможности для участников ДТП избежать обращения в суд». Автор законопроекта отмечает, что владелец машины имеет право требовать от страховщиков полного возмещения реального ущерба, вызванного повреждением автомобиля, в том числе стоимость утраты товарного вида автомобиля.

Летом 2013 года Верховный суд России обязал страховые компании компенсировать своим клиентам утрату товарной стоимости автомобиля, которая произошла в результате ДТП, по полису каско.

Фото с сайта avtotut.ru

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