Утрату товарной стоимости предложили включить в ОСАГО

Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на «РИА Новости» и автора инициативы депутата от фракции ЛДПР Дмитрия Савельева.
Под утратой товарной стоимости автомобиля подразумевается снижение рыночной цены машины из-за ухудшения его внешнего вида или эксплуатационных качеств, вызванных аварией и дальнейшим ремонтом.
«Утрата товарной стоимости транспортного средства, влекущая уменьшение его действительной стоимости вследствие снижения потребительских свойств, относится к реальному ущербу и наряду с восстановительными расходами должна учитываться при определении размера страховой выплаты в случае повреждения имущества потерпевшего», — пояснил парламентарий.
По мнению Савельева, факт, что в настоящее время компенсация утраты товарной стоимости не предусмотрена при выплате страховки, «лишает институт ОСАГО основной потребительской ценности — возможности для участников ДТП избежать обращения в суд». Автор законопроекта отмечает, что владелец машины имеет право требовать от страховщиков полного возмещения реального ущерба, вызванного повреждением автомобиля, в том числе стоимость утраты товарного вида автомобиля.
Летом 2013 года Верховный суд России обязал страховые компании компенсировать своим клиентам утрату товарной стоимости автомобиля, которая произошла в результате ДТП, по полису каско.
Фото с сайта avtotut.ru