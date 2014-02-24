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Тусовка переросла в потасовку

24 февраля 2014, 13:10
О ночной гулянке с дракой в доме на проезде Геологоразведчиков в редакцию Nashgorod.ru сообщил один из соседей. По его словам, в ночь на пятницу компания подростков — человек 20–30 — отмечали какой-то праздник в квартире. Потом завязалась потасовка.
Сюжет
Драка

«Кричали на улице, кого-то били, и, кажется, даже порезали ножом. Весь двор не спал до утра. Когда две машины ГНР приехали, почти все разбежались — человека 3–4 осталось из молодежи. И на следующий день кого-то из того же подъезда в полицию забирали, но я не знаю, связано ли это с ночным происшествием», — сообщил тюменец.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили факт ночной потасовки в доме на Геологоразведчиков.

«О том, что на улице драка, сообщили жители по телефону 02. По данному вызову был направлен экипаж группы немедленного реагирования. Зачинщики драки, произошедшей в результате чрезмерного употребления алкоголя, были доставлены в отдел полиции № 5. В настоящее время все обстоятельства еще устанавливаются, проходит сбор материала», — отметили в полиции.

#Новости#Драка#Подростки#Тюмень#Таня#Происшествия
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