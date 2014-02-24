Тусовка переросла в потасовку

«Кричали на улице, кого-то били, и, кажется, даже порезали ножом. Весь двор не спал до утра. Когда две машины ГНР приехали, почти все разбежались — человека 3–4 осталось из молодежи. И на следующий день кого-то из того же подъезда в полицию забирали, но я не знаю, связано ли это с ночным происшествием», — сообщил тюменец.