Софья Сподаренко: Моя главная цель — Олимпийские игры

— Да что только со мной не случалось! Когда я была маленькая и плавала еще в Кемерово, я ездила на соревнования «Кубок Сибири». Поехала туда второй раз, а там все старше меня года на четыре, я такой «соплежуй» среди них. Глубина некоторых бассейнов доходит до шести метров, там был именно такой. У нас можно, пока кто-то плывет, намочить очки по-быстрому. И я решила макнуть очки. Ну, пока переживала, краснела и боялась, проворонила, и очки ушли на глубину шести метров. Я на такую не ныряю: во-первых, туда не нырнуть, во-вторых, заплыв-то идет, меня дисквалифицируют, если я нырну. Нас выводят через весь бассейн, показывают нас… Я дала круг с другой стороны еле докричалась до своих друзей, сказала: «Дайте мне быстренько очки!». Часто бывают всякие казусы, потом они не имеют значения, но перед заплывом, конечно, могут сорвать настрой. Часто у нас рвутся шапки с очками, поэтому я всегда ношу с собой по две пары. Горьким опытом научена. Замок часто на костюмах заедает, но это такие мелочи. Хотя когда ты думаешь, что вот сейчас все уже уплывут без тебя, это кажется серьезным.