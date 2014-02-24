Софья Сподаренко: Моя главная цель — Олимпийские игры

Корреспондент Nashgorod.ru узнал том, как собиралась спортивная мозаика юной тюменской спортсменки.
Софья, расскажи, что заставило тебя пойти в спорт?
— Ну, эту историю я почти всем рассказываю. У меня спортивная семья, на самом деле. У мамы в профессиональном спорте не сложилось, но она по сей день занимается: фитнес, легкая атлетика — это все для нее. Папа у меня хоккеист профессиональный, мастер спорта международного класса. Буду я заниматься спортом или нет, не решалось даже. Мне и самой хотелось, я не знала, что можно не заниматься спортом, мне казалось, каждый занимается (смеется). Мы решили подождать до моего поступления в школу, папа сказал, что детства лишать ребенка не будет. До первого класса мне разрешили ничего не делать, а когда я пошла в первый класс, то «удачно» сломала руку. Со спортом мы отложили где-то на полгода. Когда с меня сняли гипс, я, как человек супернегнущийся, не смогла ее самостоятельно разработать. Она застряла у меня в одном положении! Родителям посоветовали отдать меня на плавание, там, говорили, рука разработается. Меня как-то быстренько научили рукой шевелить, отдали на плавание, а там она уже пришла в норму.
Какие страхи преследовали тебя в начале твоего спортивного пути?
— Не знаю, страхов не было, мне было весело заниматься сначала. Ну, представьте, меня в 7 лет в новую группу людей окунули. Все еще получается, не было у меня такого, чтобы был застой результатов, сразу получилось что то, меня заметили, возможно, увидели какую-то долю таланта. Не было страхов, было страшно только проиграть. Для меня по сей день это самый страшный сон… Вообще, если мне снится страшный сон, то он обязательно про плавание. Мне снится, что я опаздываю на заплыв, что у меня порвался купальник или шапочка. И только это для меня страх на самом деле.
О чем ты думаешь, когда готовишься к старту?
— Сложно сказать. Это не мысли, это состояние просто. Я не вспоминаю ни о родителях, ни о ком. Не думаю ни о чем. Раньше, когда в соревнованиях по 50, по 100 человек участвовало, всегда была болтовня до самого последнего момента и потом уже я стартовала «как придется». Сейчас я все чаще визуализирую. Ты представляешь, как плывешь дистанцию, ее проходишь, и, опираясь на свои ощущения, в конце делаешь вывод, какие эмоции ты должен получить. Радость от победы, удовлетворение результатом. Я слушаю музыку обычно и отключаюсь от всего.
У тебя, наверняка, есть какие-то спортивные приметы?
— У меня много суеверий. Папа мне это привил с самого детства, у него какие-то свои суеверия… и на мой счет тоже. Когда я уезжаю на какие-либо соревнования, он что-то дома делает такое секретное, что никто об этом не знает. Только мама хихикает надо мной, а я не знаю, что там происходит (смеется). Вообще я начинаю замечать приметы в день соревнований. Обычно от того, как я проплыву «коронную дистанцию», зависит то, как пойду дальше. Если я проплываю хорошо в первый день, то вспоминаю все, что до момента старта делала и повторяю это в точности на следующий день. И стараюсь повторять на остальных соревнованиях. Ну, пока не забуду. Так нет никаких особых примет. Раньше я только с одним полотенцем была, с одним купальником. Но бывают всякие форс-мажоры, например, рюкзак потеряла. Кто-нибудь дал свои вещи, и в чем я, в фартовой шапке или нет, не имеет значения.
Форс-мажоры?
— Да что только со мной не случалось! Когда я была маленькая и плавала еще в Кемерово, я ездила на соревнования «Кубок Сибири». Поехала туда второй раз, а там все старше меня года на четыре, я такой «соплежуй» среди них. Глубина некоторых бассейнов доходит до шести метров, там был именно такой. У нас можно, пока кто-то плывет, намочить очки по-быстрому. И я решила макнуть очки. Ну, пока переживала, краснела и боялась, проворонила, и очки ушли на глубину шести метров. Я на такую не ныряю: во-первых, туда не нырнуть, во-вторых, заплыв-то идет, меня дисквалифицируют, если я нырну. Нас выводят через весь бассейн, показывают нас… Я дала круг с другой стороны еле докричалась до своих друзей, сказала: «Дайте мне быстренько очки!». Часто бывают всякие казусы, потом они не имеют значения, но перед заплывом, конечно, могут сорвать настрой. Часто у нас рвутся шапки с очками, поэтому я всегда ношу с собой по две пары. Горьким опытом научена. Замок часто на костюмах заедает, но это такие мелочи. Хотя когда ты думаешь, что вот сейчас все уже уплывут без тебя, это кажется серьезным.
Шапочка не мешает плавать?
— Кому как, у меня короткие волосы, и мне не мешает. Нам нельзя плавать без нее.
Наверняка у тебя есть кумир, кто это?
— Ну, у нас самый яркий пример в плавании — это 22-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он вообще самый титулованный из спортсменов в мире. Никто столько не завоевывал, такие, наверное, раз в миллиард лет рождаются. Но мой первый кумир — это мой папа. Я раньше не понимала, насколько серьезно он занимается хоккеем. Я ходила на какие-то игры, которые имели колоссальное значение для папы, но относилась к ним как-то безалаберно. Теперь, когда я выросла, мне стало обидно, что я не смогла его поддержать в тот момент, когда ему так это было нужно. Теперь я, наверное, пытаюсь компенсировать это, показывать свои хорошие результаты, благодарить его как-то. Не только его, конечно, это ведь родители отдали меня в спорт.
Что для тебя значит оказаться первой на финише?
— Оказаться первой? Ну, знаете, я вообще ленивый человек, я не люблю напрягаться на тренировках. Я больше всего на свете боюсь опоздать на заплыв, наверное, и устать. Устать — это противно, зачем это надо? (смеется) Мне никогда не хочется уставать, на тренировках я всегда «халявлю». Я раньше никогда не задумывалась, плавала и плавала. Сейчас я плаваю ради момента касания. Интересно, когда пять человек все разом приплыли. Мы же не понимаем, кто из нас победил. Нужно повернуться, увидеть, что ты впереди всех этих людей, которые были наравне с тобой, и понять что ты немножко, но совершеннее. Минуты 2–3 длится такая эйфория. И этого чувства хочется снова, снова, снова… Когда мы говорим на сборах, оказывается, что многие плавают ради этого состояния. Когда ты коснулся и все, понял что для тебя все закончено и тебе не надо, в принципе, больше ничего делать чтобы понравиться. И одобрение тренера тоже очень важно, я люблю, когда тренер мной доволен, рад за меня.
Расскажи, что ты чувствовала после первой победы?
— Я не помню свою первую победу. Зато хорошо помню свой первый заплыв. Я проспала старт, все уже уплыли, а я еще стояла. Мне было 8 лет, наверное. Я приплыла третьей в заплыве, но мне так понравилось, что я не расстроилась ни капли. Это был такой детский веселый спорт, мы все поддерживали друг друга. Я приплываю первая, и все кричат. Это очень круто, когда тебя все поддерживают.
Тогда какой заплыв запомнился тебе больше всего?
— Такой, конечно, был. Когда я сознание в конце потеряла (смеется). Это было два года назад, я плавала в Волгограде на первенстве России, и меня вывели на самый пик формы. Я спринтер и длинные дистанции даются мне тяжело. Я плыла брасом 200 метров. Для меня это не основная дистанция, но плыть ее надо: чем лучше проплыла 200 метров, тем лучше проплывешь 100 и 50. Я была просто в самом совершенном состоянии, чувствовала в себе силу. И первые 100 метров я проплыла очень быстро, ну просто невероятно быстро! Зато вторые я проплыла на 30 секунд медленнее. Это очень большая разница, нельзя так плавать! В последние 15 метров я посмотрела, что меня уже все обогнали, и поняла, что с этим я ничего не могу сделать. После того, как коснулась бортика, я не смогла вылезти из воды, меня достали еле-еле. Тренер надо мной посмеялся. Меня никто всерьез не воспринял, пока я не начала «отходить». Дали мне «нашатырика» какого то, «На, понюхай», — говорят. Но когда я голову начала запрокидывать, все сосредоточились.
Еще я помню, мне надо было получить второй взрослый разряд, и я от перенапряжения сделала фальстарт. Это были первые соревнования, на которые пришел мой папа! Он смеялся очень долго. Там был стартовый взнос 50 рублей, и папа шутил потом: «Вот, все, нет у нас этих денег!». Потом меня поставили с мальчиками, и я всех мальчиков обогнала. Получила все-таки этот разряд и была довольна. А так все заплывы запоминаются, мы их вместе с тренером потом анализируем. Хотя если очень сильно волнуешься, то забываешь все. Помнишь только, как прыгал, как приплыл, а все что было до того момента, как ты там барахтался — не помнишь.
Спорт — твоя главная страсть? Или есть еще что то, чем ты любишь заниматься в свободное время?
— Мне нравится общение с моими друзьями, у меня их очень много. Кто-то из других городов, это люди, с которыми я знакомлюсь в поездках. Есть друзья, которые живут в Тюмени. Я всегда куда-то бегу: после тренировки иду к друзьям, после встречи с ними тороплюсь домой к родителям, дома обязательно чем-то еще занимаюсь. Иногда вяжу или вышиваю. У меня мама рукодельница, и все это мне интересно. Если мне что-то не поддается, я этим не занимаюсь. Мне не нравится, когда у меня что-то не получается. Даже сегодня, мне дали попробовать пройти какую-то игру в школе, у меня трижды не получилось, и я просто выкинула этот телефон! И всегда так надо мной подшучивают: подсовывают мне что то, в чем я могу оплошать, знают, что в конце будет смешно. Ну вот не могу я заниматься тем, что не получается. Хотя если захочу, то обязательно получится.
Допустим, если молодой человек, в которого ты влюблена, попросит тебя покинуть спорт…
— Нет. Я считаю, что это самый глупый поступок в жизни вообще. Потому что все прекрасно знают, как я отношусь к спорту. Все что угодно я могу пропустить кроме тренировки. Хотя, конечно, иногда хочется (улыбается).
Софья, какова твоя спортивная цель?
— Я только на нее и работаю. Нас учат в сборной постоянно, проводят беседы психологические тренинги, с нами работает психолог, это очень интересно, потому что, во-первых, для нас это организовывают в сборной России, я им благодарна за это, во-вторых, они на самом деле заморачиваются над тем, интересно ли нам это. Психологи советуют нам ставить конечную цель и промежуточную. Добравшись до каждой следующей цели, я обычно ставлю себе цель через одну, уже кажется, что следующая цель поддастся легче. И каждый раз я замахиваюсь все дальше и дальше. Мечтаю об этом, и кажется, что ничего важнее нет, но когда чего-то добиваюсь, понимаю, что это просто. Начинает казаться, что я могу больше: и почему я поставила себе такую маленькую цель? Главная цель, конечно же, — призовое место на Олимпийских играх, но для начала я ставлю себе задачу попасть на Олимпийские игры, потому что это уже очень круто. Зная свои результаты и зная, как плавают спортсмены моего класса, я понимаю, что тоже так смогу.
Софья не стоит на месте: на первенстве УрФО, проходящем в Тюмени, спортсменка уже завоевала две медали — золото в стометровке брасом и серебро в таком же стиле, но на дистанции в 200 метров.
Беседовала Вера Малова
Фото Виктории Ющенко