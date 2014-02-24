Шум за стенкой мешает спать — куда обращаться?

В пресс-службе тюменского УМВД рассказали, что от жителей дома на Широтной действительно поступало три сообщения о нарушении тишины в позднее время суток. «По данным фактам было возбуждено три административных производства по статье 1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности», — пояснили в полиции. При этом по факту опубликованной жалобы на проверку выехали еще раз — но шума не зафиксировали и только провели с сотрудниками профилактическую беседу. В полиции утверждают, что сотрудники принимают все возможные меры и призывают обращаться к ним и впредь — если нарушения будут продолжаться.