Шум за стенкой мешает спать — куда обращаться?

«В ноябре в пристройке к жилому дому открыли кафе-бар. Шум, музыка, плохая звукоизоляция… Мешают спать», — такая жалоба пришла в редакцию портала NashGorod.ru. По словам тюменца, которому не повезло с соседями, найти управу на владельцев заведения не получается.
Речь идет о кафе-баре Street, открывшемся в пристройке к зданию № 120 по улице Широтной. Как написал автор письма в редакцию NashGorod.ru, неоднократные обращения к хозяевам данного заведения, а также в полицию и Роспотребнадзор не дали никаких результатов.
В пресс-службе тюменского УМВД рассказали, что от жителей дома на Широтной действительно поступало три сообщения о нарушении тишины в позднее время суток. «По данным фактам было возбуждено три административных производства по статье 1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности», — пояснили в полиции. При этом по факту опубликованной жалобы на проверку выехали еще раз — но шума не зафиксировали и только провели с сотрудниками профилактическую беседу. В полиции утверждают, что сотрудники принимают все возможные меры и призывают обращаться к ним и впредь — если нарушения будут продолжаться.
Впрочем, очевидно, владельцам бизнеса мало дела до административных штрафов, которыми грозят жалобы жильцов в полицию. Напомним, схожая ситуация сложилась с незаконной торговлей алкоголем — административными наказаниями с ней получается справиться не всегда. Этой осенью против владельца одного из магазинов прокуратура была вынуждена подать судебный иск.