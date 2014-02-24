Сезон сосулек открыт. Осторожнее!

Как информирует пресс-служба администрации города Тюмени, Правилами благоустройства территории города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 81, установлены особые требования к содержанию зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним территорий. В соответствии с частью 16 статьи 12 крыши, водосточные трубы зданий, сооружений должны очищаться от снега и льда. При этом работы должны производиться по мере необходимости, в светлое время суток, с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждений телефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей уличного освещения, зеленых насаждений и других сооружений. Снег и лед, сброшенные с крыш, должны быть немедленно вывезены.