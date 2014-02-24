Сезон сосулек открыт. Осторожнее!

Так, у одного из домов на проезде Геологоразведчиков сосульку внушительного размера заметил внимательный горожанин Александр 21 февраля и сообщил в редакцию NashGorod.ru. И эта сосулька и сегодня продолжает выситься над головами проходящих по тротуару вдоль дома граждан. И такая картина у массы тюменских домов.
В этом году случаев падения сосулек на припаркованные автомобили или горожан не были распространены, но стоит быть осторожнее и внимательнее.
Напомним, в ответе за безопасное и комфортное проживание граждан в домах управляющие организации. Именно они обязаны удалять сосульки с жилых зданий, а с нежилых — владельцы зданий, и в случае неисполнения этого получают предписания за некачественное содержание вверенных им территорий в зимний период, ведь причиной образования сосулек является несвоевременная очистка крыш от снега.
Как информирует пресс-служба администрации города Тюмени, Правилами благоустройства территории города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 81, установлены особые требования к содержанию зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним территорий. В соответствии с частью 16 статьи 12 крыши, водосточные трубы зданий, сооружений должны очищаться от снега и льда. При этом работы должны производиться по мере необходимости, в светлое время суток, с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждений телефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей уличного освещения, зеленых насаждений и других сооружений. Снег и лед, сброшенные с крыш, должны быть немедленно вывезены.
При несоблюдении требований Правил благоустройства города Тюмени виновные лица будут привлечены к административной ответственности в порядке, установленном Кодексом Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 N 55, а именно: должностные лица — наложением штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей; юридические лица — от 10 000 до 100 000 рублей.