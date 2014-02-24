Сборная России узнала соперников по отборочному турниру Евро-2016

По итогам отборочного турнира из девяти групп напрямую в финальную часть чемпионата Европы попадут две первых команды, а также лучшая сборная среди занявших третьи места. Оставшиеся восемь команд, занявшие третьи места в группах, разыграют между собой четыре путевки на Евро-2016.