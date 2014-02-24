Сборная России узнала соперников по отборочному турниру Евро-2016

По итогам отборочного турнира из девяти групп напрямую в финальную часть чемпионата Европы попадут две первых команды, а также лучшая сборная среди занявших третьи места. Оставшиеся восемь команд, занявшие третьи места в группах, разыграют между собой четыре путевки на Евро-2016.
Отборочный турнир пройдет с сентября 2014 года по ноябрь 2015 года.
Чемпионат Европы состоится в 10 французских городах с 10 июня по 10 июля 2016 года.
Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2016:
Группа А: Нидерланды, Чехия, Турция, Латвия, Исландия, Казахстан;
Группа В: Босния и Герцеговина, Бельгия, Израиль, Уэльс, Кипр, Андорра;
Группа С: Испания, Украина, Словакия, Белоруссия, Македония, Люксембург;
Группа D: Германия, Ирландия, Польша, Шотландия, Грузия, Гибралтар;
Группа E: Англия, Швейцария, Словения, Эстония, Литва, Сан-Марино;
Группа F: Греция, Венгрия, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия, Фарерские острова;
Группа G: Россия, Швеция, Австрия, Черногория, Молдавия, Лихтенштейн;
Группа H: Италия, Хорватия, Норвегия, Болгария, Азербайджан, Мальта;
Группа I: Португалия, Дания, Сербия, Армения, Албания.