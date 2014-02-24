nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сборная России узнала соперников по отборочному турниру Евро-2016

24 февраля 2014, 09:45
Сборная России по футболу узнала соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2016 года. По итогам жеребьевки россияне попали в группу G, где также оказались команды Швеции, Австрии, Черногории, Молдавии и Лихтенштейна. Жеребьевка, прямая трансляция которой велась на официальном сайте УЕФА, прошла 23 февраля в Ницце.

По итогам отборочного турнира из девяти групп напрямую в финальную часть чемпионата Европы попадут две первых команды, а также лучшая сборная среди занявших третьи места. Оставшиеся восемь команд, занявшие третьи места в группах, разыграют между собой четыре путевки на Евро-2016.

Отборочный турнир пройдет с сентября 2014 года по ноябрь 2015 года.

Чемпионат Европы состоится в 10 французских городах с 10 июня по 10 июля 2016 года.

Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2016:

Группа А: Нидерланды, Чехия, Турция, Латвия, Исландия, Казахстан;

Группа В: Босния и Герцеговина, Бельгия, Израиль, Уэльс, Кипр, Андорра;

Группа С: Испания, Украина, Словакия, Белоруссия, Македония, Люксембург;

Группа D: Германия, Ирландия, Польша, Шотландия, Грузия, Гибралтар;

Группа E: Англия, Швейцария, Словения, Эстония, Литва, Сан-Марино;

Группа F: Греция, Венгрия, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия, Фарерские острова;

Группа G: Россия, Швеция, Австрия, Черногория, Молдавия, Лихтенштейн;

Группа H: Италия, Хорватия, Норвегия, Болгария, Азербайджан, Мальта;

Группа I: Португалия, Дания, Сербия, Армения, Албания.

#Новости#Чемпионат Европы#Россия#Футбол#Таня#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25