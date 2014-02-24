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Самолет не улетел в Нягань вовремя из-за проблем с автопилотом

24 февраля 2014, 14:50
Два утренних рейса авиакомпании «ЮТэйр» в города Югры — Нижневартовск и Нягань — вылетели из тюменского аэропорта «Рощино» с серьезной задержкой.
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Тюмень

Об этом в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru сообщил пользователь FullChaos, который, судя по всему, должен был утром в понедельник улететь в Нягань. «Посидели в самолете полчаса, сока попили, газеты почитали, завелись, облились. Заглохли. Командир сказал, что поломка серьезная. Высадили», — отметил тюменец в разделе «Присылайте ваши новости» на форуме. Он же ранее сообщил о задержке рейса в Нижневартовск.

Судя по информации на официальном сайте аэропорта «Рощино», самолет в Нижневартовск должен был вылететь в 9.45, однако пассажирам пришлось сидеть в Тюмени до 11.16. В пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр», задержка рейса произошла по причине позднего прибытия борта в Тюмень.

Что касается рейса ЮТ-244 «Тюмень-Нягань-Белоярский», то он был задержан по технической причине, а если точнее — из-за неисправности автопилота. По данным пресс-службы авиакомпании «ЮТэйр», самолет ATR 72–500 был отремонтирован и уже улетел. Задержка составила 3 часа 28 минут.

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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