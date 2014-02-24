Самолет не улетел в Нягань вовремя из-за проблем с автопилотом

Об этом в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru сообщил пользователь FullChaos, который, судя по всему, должен был утром в понедельник улететь в Нягань. «Посидели в самолете полчаса, сока попили, газеты почитали, завелись, облились. Заглохли. Командир сказал, что поломка серьезная. Высадили», — отметил тюменец в разделе «Присылайте ваши новости» на форуме. Он же ранее сообщил о задержке рейса в Нижневартовск.