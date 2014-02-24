Пришла Масленица — время лакомиться блинами

Вторник — Заигрыши. Второй день развлекались молодые пары, скрепившие свои отношения узами брака неделю или две недели назад. Теперь время кататься с гор пришло и для молодоженов. Те пары, у которых вся деревня гуляла на свадьбе, были просто обязаны скатиться с горы. И это неспроста: катание с горы служило своего рода приметой. Чем дальше скатишься, тем больше у тебя вырастет лен. В этот же день свободные молодые люди высматривали для себя невест, а девушки заглядывались на суженых. Не обходилось и без гаданий. Например, девушка должна была взять один из первых блинов, выйти на улицу, угостить им первого встретившегося ей парня и спросить, как его зовут, чтобы узнать имя будущего мужа.