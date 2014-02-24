Пришла Масленица — время лакомиться блинами

Масленицу на Руси отмечали еще до принятия христианства. Праздник знаменовал проводы зимы и встречу весны, был связан с именем бога плодородия и скотоводства Велеса. После крещения Руси Масленицу стало принято отмечать за семь недель до Пасхи, перед Великим постом. Нельзя есть мясо и все 7 дней масленичной недели. Зато всю праздничную неделю можно не отказывать себе в главном атрибуте Масленицы — блинах.
В старину блины считались символом солнца — такие же круглые, желтые и обязательно горячие. Съесть вкусных «солнышек» за неделю нужно было как можно больше — считалось, что сколько блинов съешь, столько и счастливых дней в году будет. Богатые люди с понедельника начинали печь блины, а бедные — с четверга или пятницы.
Как известно, Масленица длится семь дней. Каждый день этой недели носит свое имя и наделяется особым смыслом.
Понедельник — Встреча. В этот день устанавливали балаганы для скоморохов, и столы с угощением. С гор в первый день катались исключительно дети. С утра малыши делали куклу из соломы и наряжали ее. В этот же день детвора шла от дому к дому с песнями, прося у соседей гостинца.
Вторник — Заигрыши. Второй день развлекались молодые пары, скрепившие свои отношения узами брака неделю или две недели назад. Теперь время кататься с гор пришло и для молодоженов. Те пары, у которых вся деревня гуляла на свадьбе, были просто обязаны скатиться с горы. И это неспроста: катание с горы служило своего рода приметой. Чем дальше скатишься, тем больше у тебя вырастет лен. В этот же день свободные молодые люди высматривали для себя невест, а девушки заглядывались на суженых. Не обходилось и без гаданий. Например, девушка должна была взять один из первых блинов, выйти на улицу, угостить им первого встретившегося ей парня и спросить, как его зовут, чтобы узнать имя будущего мужа.
Среда — Лакомки. В этот день тещи приглашали зятьев на блины. Отсюда и выражение «к теще на блины». Молодые одевались, как на свадьбу. В среду неженатые молодые парни и незамужние девушки катались с горок. При этом у по деревне ходили шутки над парнями, которые в этом году не успели обзавестись женой.
Четверг — Разгуляй. В четверг устраивались кулачные бои, проводилось взятие снежных городков. Люди одевались в яркие костюмы. Чучело Масленицы в четверг поднимали на гору.
Пятница — Тещины вечерки. С вечера четверга зять должен был пригласить тещу к себе. Теща в ответ на приглашение присылала ему все, из чего и на чем пекут блины. Зять должен был испечь для нее блины собственноручно.
Суббота — Золовкины посиделки или Проводы. На шестой день невестка приглашала родных мужа к себе. В этот же день наряженное соломенное чучело Масленицы несли до конца деревни и там на большом костре его сжигали. Вокруг костра пели и плясали.
Воскресенье — Прощеное воскресенье. Люди готовились к великому посту, поэтому стремились очиститься от грехов, просили друг у друга прощения и слышали в ответ: «Бог простит, и я прощаю». В этот день принято ходить на кладбища, оставлять на могилах блины. Считалось, что самый первый блин на Масленице — «за упокой родительских душ».
Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, те или иные масленичные обычаи соблюдают 88% россиян. Самый популярная традиция, естественно, — есть на Масленицу блины. В любви к этому лакомству признались как верующие и атеисты, русские и представители других национальностей. 42% россиян ходят во время масленичной недели в гости, при этом на блины к теще в прошлом году планировали пойти лишь 12% опрошенных. Обычай просить прощения у близких и знакомых в прощеное воскресенье соблюдает порядка 35% жителей страны, а вот любителей сжигать в последний день Масленицы чучело гораздо меньше — лишь 14%.
Что касается тюменцев, то один из прошлогодних опросов на сайте Nashgorod.ru показал, что большинство пользователей интернет-портала также не прочь побаловать себя блинами в масленичную неделю. 59% опрошенных пекут блины сами и угощают ими близких. 31% респондентов признается, что лакомится блинами в больших количествах — и дома, и в кафе, и на работе. 6% опрошенных не падки на масленичные вкусняшки — одни считают блины слишком калорийными, другие не соблюдают традиций вовсе. Интересно, какими будут результаты опроса в этом году.