Нюша предлагает тюмецам «объединиться»

2 марта в Тюменском Цирке будет представлена новая программа «Объединение» в рамках всероссийского гастрольного тура. Этот концерт объединит ее поклонников разных возрастов. Выступление Нюши всегда сопровождается современными спецэффектами, оригинальными костюмами и яркой хореографией. Потрясающая светлая энергетика, доброта, обаяние и искренность этой девушки не оставляет равнодушным ни одного человека. Каждый из нас может получить свою дозу позитивной энергии и душевного тепла от этой юной девушки — достаточно прийти на ее выступление и увидеть все волшебство воочию.