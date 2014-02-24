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Нюша предлагает тюмецам «объединиться»

24 февраля 2014, 13:26
В это воскресенье, 2 марта, в Тюмени ожидается самый настоящий ураган. Вихрь музыки, бушующей позитивной энергии, яркой хореографии и зажигательных ритмов. В наш город приезжает самая популярная молодая исполнительница нашей страны — Нюша.
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Тюмень

По версии авторитетной исследовательской компании Gallup Media, певица входит в тройку самых ротируемых исполнителей в России и СНГ, а в категории «кумиров тинейджеров» и вовсе занимает первое место.

Грандиозные шоу, бесспорные музыкальные хиты — вот то, что отличает Нюшу как талантливого и амбициозного артиста. Сегодня имя этой исполнительницы ассоциирует с собой современность, продвинутость и высокий профессионализм в сфере популярной музыки. Безусловно, обращают на себя внимание оригинальные мелодии, самобытность текстов и ультрасовременное звучание.

Победительница многих музыкальных премий («Лучший российский исполнитель» MTV EMA 2011, «Новая волна» и другие), лауреат фестивалей («Песня года», премия «МузТВ», «Золотой граммофон» и так далее), Нюша является автором, исполнителем и музыкальным сопродюсером своих композиций, певицей, обладающей яркой творческой индивидуальностью.

2 марта в Тюменском Цирке будет представлена новая программа «Объединение» в рамках всероссийского гастрольного тура. Этот концерт объединит ее поклонников разных возрастов. Выступление Нюши всегда сопровождается современными спецэффектами, оригинальными костюмами и яркой хореографией. Потрясающая светлая энергетика, доброта, обаяние и искренность этой девушки не оставляет равнодушным ни одного человека. Каждый из нас может получить свою дозу позитивной энергии и душевного тепла от этой юной девушки — достаточно прийти на ее выступление и увидеть все волшебство воочию.

Стоимость билетов составляет от 700 до 2500 рублей. Справки по телефону: 73-73-61, 48-48-92

#Новости#Тюмень#Концерты#Olga#Культура
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