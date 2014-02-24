Мост на Челюскинцев начнут реконструировать уже в I квартале

Строительство новых мостов — актуальная тема для жителей нескольких районов города, таких как Затюменка, Восточные микрорайоны и другие. И здесь есть результаты. По объекту «Реконструкция моста через р. Тура в створе ул. Челюскинцев» получено положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Планируемый срок начала выполнения строительно-монтажных работ по данному объекту — I квартал текущего года, сообщает пресс-служба облдумы. Напомним, что в конце 2013 года на объекте начались работы по землеотводу.