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Мост на Челюскинцев начнут реконструировать уже в I квартале

24 февраля 2014, 17:47
Строительно-монтажные работы по реконструкции путепровода в створе улицы Челюскинцев начнутся уже в I квартале 2014 года.
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Тюмень

Об этом сообщили депутаты на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

Собравшиеся заслушали информацию о состоянии и принимаемых мерах по поддержанию в 2013 году в исправном техническом состоянии мостов и путепроводов, расположенных в черте города Тюмени, о перспективах строительства новых мостов и путепроводов, в том числе через Туру в районе улиц Пролетарской и Щербакова.

Строительство новых мостов — актуальная тема для жителей нескольких районов города, таких как Затюменка, Восточные микрорайоны и другие. И здесь есть результаты. По объекту «Реконструкция моста через р. Тура в створе ул. Челюскинцев» получено положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Планируемый срок начала выполнения строительно-монтажных работ по данному объекту — I квартал текущего года, сообщает пресс-служба облдумы. Напомним, что в конце 2013 года на объекте начались работы по землеотводу.

Новой информации по реконструкции моста через Туру на улице Мельникайте пока нет. Проект до сих пор ждет повторного получения заключения экспертизы.

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