Мост на Челюскинцев начнут реконструировать уже в I квартале

Об этом сообщили депутаты на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.
Собравшиеся заслушали информацию о состоянии и принимаемых мерах по поддержанию в 2013 году в исправном техническом состоянии мостов и путепроводов, расположенных в черте города Тюмени, о перспективах строительства новых мостов и путепроводов, в том числе через Туру в районе улиц Пролетарской и Щербакова.
Строительство новых мостов — актуальная тема для жителей нескольких районов города, таких как Затюменка, Восточные микрорайоны и другие. И здесь есть результаты. По объекту «Реконструкция моста через р. Тура в створе ул. Челюскинцев» получено положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Планируемый срок начала выполнения строительно-монтажных работ по данному объекту — I квартал текущего года, сообщает пресс-служба облдумы. Напомним, что в конце 2013 года на объекте начались работы по землеотводу.
Новой информации по реконструкции моста через Туру на улице Мельникайте пока нет. Проект до сих пор ждет повторного получения заключения экспертизы.