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ГИБДД проверила тюменских штрафников

24 февраля 2014, 11:22
В период с 17 по 22 февраля на территории Тюмени проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор», направленное на привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов в установленные законом сроки.
Сюжет
Тюмень

На сегодняшний день в областном центре за неуплату штрафов составлено 334 административных материала, отмечают в ОГИБДД города.

Напомним, что согласно Российскому законодательству неуплата административного штрафа по истечении срока 60 дней с момента влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

«Если за вами числится неоплаченный штраф за административное правонарушение, советуем срочно его оплатить!» — добавляют в Госавтоинспекции.

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