ГИБДД проверила тюменских штрафников

На сегодняшний день в областном центре за неуплату штрафов составлено 334 административных материала, отмечают в ОГИБДД города.
Напомним, что согласно Российскому законодательству неуплата административного штрафа по истечении срока 60 дней с момента влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
«Если за вами числится неоплаченный штраф за административное правонарушение, советуем срочно его оплатить!» — добавляют в Госавтоинспекции.