Фигурантам «болотного дела» дали до 4 лет колонии

К двум с половиной годам суд приговорил Ярослава Белоусова, Артем Савелов получил два года и семь месяцев заключения. Суд нашел основания для назначения им наказания ниже низшего предела. Белоусов на площади скандировал лозунги, а потом кинул твердый шарообразный предмет желтого цвета в омоновца и попал ему в грудь. Савелов схватил полицейского за руку и за одежду.