Фигурантам «болотного дела» дали до 4 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник, 24 февраля, приговорил семерых фигурантов «болотного дела» к срокам от двух с половиной до четырех лет колонии. Кроме того, обвиняемая Александра Наумова (Духанина) приговорена к условному сроку.
Самый большой срок — четыре года колонии общего режима — получил Сергей Кривов. По версии обвинения, на Болотной площади Кривов схватил одного полицейского и попытался отобрать у него дубинку. Также Кривов ударил еще одного сотрудника полиции.
Андрей Барабанов, который согласно решению суда ударил полицейского по голове и по корпусу, приговорен к трем годам и семи месяцам заключения. Денис Луцкевич, Степан Зимин и и Алексей Полихович получили по три с половиной года реального срока. Луцкевич, согласно обвинительному заключению, ударил одного полицейского, а у другого отобрал шлем. Зимин бросил несколько камней. Полихович мешал полицейским задерживать участников шествия.
К двум с половиной годам суд приговорил Ярослава Белоусова, Артем Савелов получил два года и семь месяцев заключения. Суд нашел основания для назначения им наказания ниже низшего предела. Белоусов на площади скандировал лозунги, а потом кинул твердый шарообразный предмет желтого цвета в омоновца и попал ему в грудь. Савелов схватил полицейского за руку и за одежду.
Все осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима. Срок исчисляется с момента заключения под стражу. Все фигуранты были арестованы в период с мая по октябрь 2012 года. Ни один из осужденных фигурантов дела своей вины не признал.
У здания Замоскворецкого суда собрались сторонники фигурантов «болотного дела». Полицейские продолжают их задерживать. По данным, «ОВД-Инфо» с начала заседания задержаны более 230 человек.
6 мая 2012 года на Болотной площади произошли столкновения между полицейскими и участниками согласованного шествия. В результате пострадали десятки человек с обеих сторон. СК РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал произошедшее как массовые беспорядки. Большинство фигурантов дела считают, что беспорядков как таковых на площади не было, а стычки с полицейскими возникали из-за агрессивного поведения сотрудников правоохранительных органов.
Всего по делу проходили около 30 человек (все — гражданские лица). Двое фигурантов, признавшие вину, получили реальные сроки. Максим Лузянин, признавшийся в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских, получил четыре с половиной года колонии. Константин Лебедев, сознавшийся в организации беспорядков, приговорен к двум с половиной годам заключения.
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости