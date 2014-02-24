nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

100 нетрезвых водителей остались без прав

24 февраля 2014, 13:20
На территории Тюменской области аварий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, меньше не становится. Управление в нетрезвом виде — одна из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

В связи с этим, Госавтоинспекция проводит рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Более 100 нетрезвых нарушителей были отстранены от управления транспортом только в минувшие выходные, сообщают в пресс-службе ведомства.

О недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД напоминают участниками дорожного движения не только мерами административного воздействия, но и методом убеждения, а именно проводят в регионе социальную кампанию «За руль — с трезвой головой!», цель которой — предупредить возможные последствия пьяных поездок.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

#Новости#Алкоголь#Тюменская область#Водители#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25