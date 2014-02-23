Тюменская область возглавила список развивающихся регионов

«Рейтингуя субъекты Российской Федерации, называя сейчас лидеров, мы, разумеется, делаем это не в качестве „спортивного интереса“, а для дальнейшего выстраивания региональной политики. В 2014 году поставлена задача — разработать методику уточнения стратегий социально-экономического развития федеральных округов», — заявил министр Игорь Слюняев.