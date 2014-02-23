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Тюменская область возглавила список развивающихся регионов

23 февраля 2014, 12:36
Минрегионразвития подвело итоги 2013 года. Лидером рейтинга развивающихся регионов стала Тюменская область. На втором месте — Сахалинская область. Сразу за ней идут ЯНАО (3 место) и ХМАО (4 место). Следом — Москва и Санкт-Петербург.

«Рейтингуя субъекты Российской Федерации, называя сейчас лидеров, мы, разумеется, делаем это не в качестве „спортивного интереса“, а для дальнейшего выстраивания региональной политики. В 2014 году поставлена задача — разработать методику уточнения стратегий социально-экономического развития федеральных округов», — заявил министр Игорь Слюняев.

Стоит добавить, что при формировании рейтинга учитывались состояние реального сектора экономики, инвестиционная активность, доходы населения, уровень безработицы, ситуация в бюджетной сфере и ряд других показателей.

#Новости#Рейтинги#Экономика#Женя
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