Тюменка поборется за корону «Мисс России»

Первый конкурс красоты «Мисс Россия» был проведен в 1929 году в Париже по инициативе журнала «Иллюстрированная Россия». К участию допускались незамужние девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Конкурс начинался с дефиле всех девушек вместе. Затем каждую из участниц вызывали отдельно. С девушкой беседовали, а после жюри тщательно обсуждало достоинства каждой претендентки. В итоге выставляли по три оценки: за красоту лица, за красоту фигуры и общее впечатление.