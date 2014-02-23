nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменка поборется за корону «Мисс России»

23 февраля 2014, 10:18
Шанс побороться за титул «Мисс Россия 2014» появился у тюменской красавицы -девятнадцатилетней Анны Пуминовой, студентки ТюмГУ.

Анна принимала участие во многих конкурсах красоты, но «Мисс Россия 2014» для нее, бесспорно, самый важный в жизни. «Мое участие в конкурсе — подтверждение того, что мечты сбываются», — отмечает она.

Девушка любит кино и книги, в частности, современную и классическую драму. Также Анне нравится путешествовать, но родину она любит больше всего. Вера в лучшее — вот что ведет ее вперед вместе с нашей поддержкой.

Тюменская участница подчеркнула, что бесконечно благодарна всем тем, кто поддерживает ее: родным, близким и болельщикам.

Первый конкурс красоты «Мисс Россия» был проведен в 1929 году в Париже по инициативе журнала «Иллюстрированная Россия». К участию допускались незамужние девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Конкурс начинался с дефиле всех девушек вместе. Затем каждую из участниц вызывали отдельно. С девушкой беседовали, а после жюри тщательно обсуждало достоинства каждой претендентки. В итоге выставляли по три оценки: за красоту лица, за красоту фигуры и общее впечатление.

Поддержать нашу землячку можно на сайте missrussia.ru

#Новости#Мисс Россия#ТюмГУ#Конкурсы красоты#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25