Тюменка поборется за корону «Мисс России»

Анна принимала участие во многих конкурсах красоты, но «Мисс Россия 2014» для нее, бесспорно, самый важный в жизни. «Мое участие в конкурсе — подтверждение того, что мечты сбываются», — отмечает она.
Девушка любит кино и книги, в частности, современную и классическую драму. Также Анне нравится путешествовать, но родину она любит больше всего. Вера в лучшее — вот что ведет ее вперед вместе с нашей поддержкой.
Тюменская участница подчеркнула, что бесконечно благодарна всем тем, кто поддерживает ее: родным, близким и болельщикам.
Первый конкурс красоты «Мисс Россия» был проведен в 1929 году в Париже по инициативе журнала «Иллюстрированная Россия». К участию допускались незамужние девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Конкурс начинался с дефиле всех девушек вместе. Затем каждую из участниц вызывали отдельно. С девушкой беседовали, а после жюри тщательно обсуждало достоинства каждой претендентки. В итоге выставляли по три оценки: за красоту лица, за красоту фигуры и общее впечатление.
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