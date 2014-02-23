Сборная России выиграла домашнюю Олимпиаду

На Олимпиаде осталось разыграть два комплекта наград: в 17:00 в воскресенье за медали поспорят бобслеисты в четверках (после двух попыток россияне лидируют с олимпийским рекордом). В этом соревновании норвежцы не участвуют. В 18:00 начнется хоккейный финал, где встречаются канадцы и шведы. Сборная Канады выиграла девять золотых медалей в Сочи, а Швеция завоевала две награды высшего достоинства.