Сборная России выиграла домашнюю Олимпиаду

12-е золото сборной принес лыжник Александр Легков, который показал первый результат в гонке на 50 километров. Кроме того, россияне в этом старте выиграли серебро и бронзу — обладателями медалей стали Максим Вылегжанин и Илья Черноусов.
Ближайшие преследователи россиян, норвежцы, больше не смогут завоевать золотых медалей — в оставшихся видах олимпийской программы они не претендуют на награды. По итогам Игр-2014 у норвежцев 11 золотых медалей.
На Олимпиаде осталось разыграть два комплекта наград: в 17:00 в воскресенье за медали поспорят бобслеисты в четверках (после двух попыток россияне лидируют с олимпийским рекордом). В этом соревновании норвежцы не участвуют. В 18:00 начнется хоккейный финал, где встречаются канадцы и шведы. Сборная Канады выиграла девять золотых медалей в Сочи, а Швеция завоевала две награды высшего достоинства.