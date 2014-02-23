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Сборная России выиграла домашнюю Олимпиаду

23 февраля 2014, 17:10
По состоянию на 23 февраля, спортсмены, участвовавшие в Играх-2014, принесли национальной команде 32 награды, 12 из которых золотые. Таким образом, россияне упрочили свое положение на первом месте в неофициальном командном зачете и уже никого не пропустят вперед.

12-е золото сборной принес лыжник Александр Легков, который показал первый результат в гонке на 50 километров. Кроме того, россияне в этом старте выиграли серебро и бронзу — обладателями медалей стали Максим Вылегжанин и Илья Черноусов.

Ближайшие преследователи россиян, норвежцы, больше не смогут завоевать золотых медалей — в оставшихся видах олимпийской программы они не претендуют на награды. По итогам Игр-2014 у норвежцев 11 золотых медалей.

На Олимпиаде осталось разыграть два комплекта наград: в 17:00 в воскресенье за медали поспорят бобслеисты в четверках (после двух попыток россияне лидируют с олимпийским рекордом). В этом соревновании норвежцы не участвуют. В 18:00 начнется хоккейный финал, где встречаются канадцы и шведы. Сборная Канады выиграла девять золотых медалей в Сочи, а Швеция завоевала две награды высшего достоинства.

#Новости#Лыжи#Олимпиада в Сочи - 2014#Россия#Olga#Спорт
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