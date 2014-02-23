Проект «Ё-мобиль» может быть закрыт

«Это в компании решили еще осенью, когда пришло понимание того, что сделать „ё-мобиль“ конкурентным по цене не получится и что до производства автомобиля дело не дойдет, — сообщил он. — Для Михаила Прохорова сейчас стоит вопрос: как выйти из проекта с минимальным ущербом, прежде всего имиджевым. Он ввязался в это дело по ошибке, не имея такого опыта, не осознавая всех проблем, связанных с разработкой и производством автомобилей». Источник не исключает, что запатентованную уникальную гибридную установку «ё-мобиля» продадут какой-нибудь автомобильной компании.