Проект «Ё-мобиль» может быть закрыт

«Это в компании решили еще осенью, когда пришло понимание того, что сделать „ё-мобиль“ конкурентным по цене не получится и что до производства автомобиля дело не дойдет, — сообщил он. — Для Михаила Прохорова сейчас стоит вопрос: как выйти из проекта с минимальным ущербом, прежде всего имиджевым. Он ввязался в это дело по ошибке, не имея такого опыта, не осознавая всех проблем, связанных с разработкой и производством автомобилей». Источник не исключает, что запатентованную уникальную гибридную установку «ё-мобиля» продадут какой-нибудь автомобильной компании.
По его данным, в случае закрытия проекта, под Санкт-Петербургом может быть налажено производство суперконденсаторов — аккумуляторных батарей нового типа, которые были разработаны для «ё-мобиля». Именно там, как заявлялось ранее, должно было начаться производство автомобиля в 2015 году.
В четверг стало известно, что запуск производства «ё-мобиля» переносится на неопределенный срок.
«Я думаю, что эти планы откладываются достаточно серьезно, на неопределенный срок, — заявил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин. — Есть очень большие сложности с созданием нового автомобиля, которое требует большого объема финансирования».