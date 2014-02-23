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Проект «Ё-мобиль» может быть закрыт

23 февраля 2014, 10:41
Компания «Ё-авто» может отказаться от выпуска автомобилей. Об этом «Газете. Ru» сообщил бывший сотрудник компании, знакомый с ситуацией.

«Это в компании решили еще осенью, когда пришло понимание того, что сделать „ё-мобиль“ конкурентным по цене не получится и что до производства автомобиля дело не дойдет, — сообщил он. — Для Михаила Прохорова сейчас стоит вопрос: как выйти из проекта с минимальным ущербом, прежде всего имиджевым. Он ввязался в это дело по ошибке, не имея такого опыта, не осознавая всех проблем, связанных с разработкой и производством автомобилей». Источник не исключает, что запатентованную уникальную гибридную установку «ё-мобиля» продадут какой-нибудь автомобильной компании.

По его данным, в случае закрытия проекта, под Санкт-Петербургом может быть налажено производство суперконденсаторов — аккумуляторных батарей нового типа, которые были разработаны для «ё-мобиля». Именно там, как заявлялось ранее, должно было начаться производство автомобиля в 2015 году.

В четверг стало известно, что запуск производства «ё-мобиля» переносится на неопределенный срок.

«Я думаю, что эти планы откладываются достаточно серьезно, на неопределенный срок, — заявил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин. — Есть очень большие сложности с созданием нового автомобиля, которое требует большого объема финансирования».

#Новости#Ё-мобиль#Россия#Транспорт#Женя#Общество
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