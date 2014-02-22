Тюменская область — на грани эпидемии ОРВИ

До порогового уровня заболеваемость дошла впервые за этот эпидсезон. Между тем, в областном центре заболеваемость среди совокупного населения остается ниже порога — на 14%.
«По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов остается низкой, в структуре положительных находок по-прежнему превалируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы и РС- вирусы. За прошедшую неделю имели место единичные положительные находки гриппа В и А(Н3N2) -по 1 случаю», — сообщают в Роспотребнадзоре.