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Шоу «Ледниковый период» возмутило Родительский комитет

22 февраля 2014, 12:59
Демонстрацию «процесса курения» и «супружеской близости» обнаружили в шоу «Ледниковый период», маркированном знаком «6+», представители Тюменского родительского комитета. Чтобы оградить детей от вульгарных сцен, решено было обратиться в прокуратуру.

«В соответствующие инстанции» обратился Тюменский родительский комитет по факту гастролей в нашем городе знаменитого ледового шоу. О том, что представление, которое, по мнению организаторов, могут смотреть дети с 6 лет, может смутить даже взрослых, рассказала представителям общественной организации побывавшая на шоу тюменка.

Возмущение вызвал номер в исполнении Владимира Беседина и Алексея Полищука — мужчины изображали семейную пару. Один из артистов был одет в женскую одежду, другой «пил пиво», а исполняя танец, они, по оценке возмущенной женщины, «допускали пошлые и вульгарные телодвижения, которые вполне определённо воспринимаются как движения полового акта».

«На наш взгляд, демонстрацию полового акта следует расценивать как эксплуатирующее интерес к сексу описание и изображение половых отношений мужчины и женщины (или двух мужчин), в силу чего шоу должно было быть классифицировано как запрещенное к показу для детей, не достигших возраста 18 лет («18+«)», — уверены в родительском комитете.

«Демонстрацию участниками шоу процесса курения сигары (сигареты), с выделение дыма из рта одного из акробатов, а так же процесса употребления спиртного напитка (кроме того, один из акробатов изображает мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения) следует расценивать как побуждение к совершению антиобщественных действий, потреблению алкогольной продукции, табака — по данному признаку шоу должно было быть классифицировано как запрещенное к показу для детей, не достигших возраста 16 лет («16+«)», — добавляют общественные активисты и просят провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Один из популярных юмористических номеров Владимира Беседина и Алексея Полищука:

Фото — newsvl.ru

#Новости#Тюменский городской родительский комитет#Дарья#Общество
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