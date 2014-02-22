Шоу «Ледниковый период» возмутило Родительский комитет

«В соответствующие инстанции» обратился Тюменский родительский комитет по факту гастролей в нашем городе знаменитого ледового шоу. О том, что представление, которое, по мнению организаторов, могут смотреть дети с 6 лет, может смутить даже взрослых, рассказала представителям общественной организации побывавшая на шоу тюменка.
Возмущение вызвал номер в исполнении Владимира Беседина и Алексея Полищука — мужчины изображали семейную пару. Один из артистов был одет в женскую одежду, другой «пил пиво», а исполняя танец, они, по оценке возмущенной женщины, «допускали пошлые и вульгарные телодвижения, которые вполне определённо воспринимаются как движения полового акта».
«На наш взгляд, демонстрацию полового акта следует расценивать как эксплуатирующее интерес к сексу описание и изображение половых отношений мужчины и женщины (или двух мужчин), в силу чего шоу должно было быть классифицировано как запрещенное к показу для детей, не достигших возраста 18 лет («18+«)», — уверены в родительском комитете.
«Демонстрацию участниками шоу процесса курения сигары (сигареты), с выделение дыма из рта одного из акробатов, а так же процесса употребления спиртного напитка (кроме того, один из акробатов изображает мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения) следует расценивать как побуждение к совершению антиобщественных действий, потреблению алкогольной продукции, табака — по данному признаку шоу должно было быть классифицировано как запрещенное к показу для детей, не достигших возраста 16 лет («16+«)», — добавляют общественные активисты и просят провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.
Один из популярных юмористических номеров Владимира Беседина и Алексея Полищука:
Фото — newsvl.ru