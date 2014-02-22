Шоу «Ледниковый период» возмутило Родительский комитет

«Демонстрацию участниками шоу процесса курения сигары (сигареты), с выделение дыма из рта одного из акробатов, а так же процесса употребления спиртного напитка (кроме того, один из акробатов изображает мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения) следует расценивать как побуждение к совершению антиобщественных действий, потреблению алкогольной продукции, табака — по данному признаку шоу должно было быть классифицировано как запрещенное к показу для детей, не достигших возраста 16 лет («16+«)», — добавляют общественные активисты и просят провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.