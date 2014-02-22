Шорт-трекисты вывели сборную России на второе место в медальном зачете

Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров показали результат шесть минут и 42,100 секунды, что стало олимпийским рекордом. Второе место в эстафете заняли представители сборной США, а бронзовую медаль завоевали китайские спортсмены.
Основная борьба во время эстафеты проходила между россиянами и американцами, поскольку вскоре после старта участвовавшие в финале голландский и китайский спортсмен упали. Однако это не помешало и тем, и другим продолжить бежать и показать в итоге четвертый и третий результаты соответственно. Последнее место в финале А заняли казахстанские шорт-трекисты.
Ранее 21 февраля Виктор Ан выиграл золото на дистанции 500 метров. Всего в Сочи он завоевал три медали высшего достоинства. На Олимпиаде в Турине в 2006 году он также стал обладателем трех золотых наград. Таким образом, Ан стал шестикратным олимпийским чемпионом.
Россия обеспечила себе место в финале эстафеты еще 13 февраля. Тогда шорт-трекисты показали в своем забеге первый результат и прошли в финальную часть соревнования.
Соревнования по шорт-треку на Олимпиаде закончились. Россияне завоевали в этом виде спорта пять наград — три золота, одно серебро и одну бронзу.
Добавим, вчера сборная России побила свой рекорд по общему числу медалей, завоеванных на зимних Олимпиадах. 21 февраля российские биатлонистки выиграли серебро Игр-2014 в Сочи, и эта награда стала для россиян 24-й. В 1994 году в Лиллехаммере на своей первой Олимпиаде сборная России выиграла 23 медали, и это достижение продержалось 20 лет.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости