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Шорт-трекисты вывели сборную России на второе место в медальном зачете

22 февраля 2014, 11:17
Российские шорт-трекисты Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров выиграли золото в эстафете на 5000 метров. Завоеванная спортсменами медаль стала для сборной России девятой сочинской наградой высшего достоинства. Она позволила российской команде выйти на второе место в общекомандном медальном зачете.

Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров показали результат шесть минут и 42,100 секунды, что стало олимпийским рекордом. Второе место в эстафете заняли представители сборной США, а бронзовую медаль завоевали китайские спортсмены.

Основная борьба во время эстафеты проходила между россиянами и американцами, поскольку вскоре после старта участвовавшие в финале голландский и китайский спортсмен упали. Однако это не помешало и тем, и другим продолжить бежать и показать в итоге четвертый и третий результаты соответственно. Последнее место в финале А заняли казахстанские шорт-трекисты.

Ранее 21 февраля Виктор Ан выиграл золото на дистанции 500 метров. Всего в Сочи он завоевал три медали высшего достоинства. На Олимпиаде в Турине в 2006 году он также стал обладателем трех золотых наград. Таким образом, Ан стал шестикратным олимпийским чемпионом.

Россия обеспечила себе место в финале эстафеты еще 13 февраля. Тогда шорт-трекисты показали в своем забеге первый результат и прошли в финальную часть соревнования.

Соревнования по шорт-треку на Олимпиаде закончились. Россияне завоевали в этом виде спорта пять наград — три золота, одно серебро и одну бронзу.

Добавим, вчера сборная России побила свой рекорд по общему числу медалей, завоеванных на зимних Олимпиадах. 21 февраля российские биатлонистки выиграли серебро Игр-2014 в Сочи, и эта награда стала для россиян 24-й. В 1994 году в Лиллехаммере на своей первой Олимпиаде сборная России выиграла 23 медали, и это достижение продержалось 20 лет.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

#Новости#Олимпиада в Сочи - 2014#Дарья#Спорт
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