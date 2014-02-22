Шорт-трекисты вывели сборную России на второе место в медальном зачете

Основная борьба во время эстафеты проходила между россиянами и американцами, поскольку вскоре после старта участвовавшие в финале голландский и китайский спортсмен упали. Однако это не помешало и тем, и другим продолжить бежать и показать в итоге четвертый и третий результаты соответственно. Последнее место в финале А заняли казахстанские шорт-трекисты.