Ё-мобиля в ближайшие годы не будет

По словам чиновника, которые приводит «Авто. Mail.ru» со ссылкой на ИТАР-ТАСС, начать производство российского гибрида в конце текущего года, как это планировалось ранее, не удастся, поэтому появление серийных Ё-мобилей, намеченное на весну 2015-го, откладывается на неопределённый срок.
«Из этого разговора с авторами проекта стало очевидно, что он, мягко говоря, задерживается, говорит Мейксин. Я думаю, что очень большие сложности с созданием нового автомобиля, которое требует большого объема финансирования».
Отметим, что амбициозный проект изначально планировали реализовать во второй половине 2012 года. Однако по разным причинам сроки сдвигались, а сама концепция Ё-мобиля постоянно менялась.