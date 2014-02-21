Ё-мобиля в ближайшие годы не будет

По словам чиновника, которые приводит «Авто. Mail.ru» со ссылкой на ИТАР-ТАСС, начать производство российского гибрида в конце текущего года, как это планировалось ранее, не удастся, поэтому появление серийных Ё-мобилей, намеченное на весну 2015-го, откладывается на неопределённый срок.