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Ё-мобиля в ближайшие годы не будет

21 февраля 2014, 08:55
Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин заявил, что начало производства Ё-мобиля откладывается на неопределенный срок.

По словам чиновника, которые приводит «Авто. Mail.ru» со ссылкой на ИТАР-ТАСС, начать производство российского гибрида в конце текущего года, как это планировалось ранее, не удастся, поэтому появление серийных Ё-мобилей, намеченное на весну 2015-го, откладывается на неопределённый срок.

«Из этого разговора с авторами проекта стало очевидно, что он, мягко говоря, задерживается, говорит Мейксин. Я думаю, что очень большие сложности с созданием нового автомобиля, которое требует большого объема финансирования».

Отметим, что амбициозный проект изначально планировали реализовать во второй половине 2012 года. Однако по разным причинам сроки сдвигались, а сама концепция Ё-мобиля постоянно менялась.

#Новости#Автомобили#Ё-мобиль#Россия#Транспорт#Olga#Общество
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