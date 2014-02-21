В Тюмени будет больше парковок

Председатель комитета по благоустройству и озеленению Андрей Кочанов рассказал, что общая протяженность улично-дорожной сети ЦАО составляет 372 км, из них 260 км — с асфальтобетонным покрытием (это примерно 70 %), с щебеночным покрытием — 43,7 км и грунтовым — 68,7 км.
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на территории округа выполнялись следующие работы:
— установка и ремонт 437дорожных знаков;
— устройство 97 кв. м искусственных неровностей;
— нанесено 174 км дорожной разметки;
— устройство 897 м дорожных ограждений;
— ямочный ремонт 96 239 кв.м проезжей части дорог и тротуаров;
— обрезка 431 единицы зеленых насаждений на улично-дорожной сети округа.
Андрей Владимирович рассказал, что за прошедший 2013 год с использованием технического средства фиксации правонарушений «Паркон» было зафиксировано 5 923 нарушения ПДД, Управление ГИБДД вынесло по ним 2 363
постановления об административных правонарушениях. Кроме того, на территории округа выявлено и эвакуировано 51 брошенное транспортное средство.
В 2013 году на территории округа выполнен капитальный ремонт 4,583 км дорог с устройством асфальтобетонного покрытия в поселке Березняковский (улицы Восточная, Дружбы, Западная, Березовая, Солнечная, Спорта, Строительная, Тюменская, Юбилейная, переулки Дачный и Западный).
Кроме того, в целях разгрузки улично-дорожной сети округа от стихийно припаркованных автомобилей департамент дорожной инфраструктуры и транспорта провел работу по устройству автомобильных парковок по адресам: ул. Ленина, 3 — на 160 машиномест и ул. Индустриальная, 5 — на 40 мест, на площади 400-летия Тюмени — на 200 мест, приводит цифры с совещания пресс-служба администрации города.
Управой постоянно проводится работа с застройщиками по обеспечению строящихся объектов нормативным количеством парковочных мест для автотранспорта жильцов многоквартирных домов. Так, например, в 2013 году управой округа инициировано проведение застройщиками работ по устройству автопарковок по ул. Максима Горького, 37, на 80 расчетных машиномест и по ул. 50 лет ВЛКСМ (у путепровода по ул. Мориса Тореза) на 125 расчетных машиномест.
На 2014 год управой запланировано проведение комплексного благоустройства девяти дворовых территорий, объединяющих 16 многоквартирных домов: ул. Муравленко, 15, 15-а, ул. Республики, 8, 10, ул. Перекопская, 3, ул. Спорта, 91, 93, 95, ул. Республики, 92, А. Матросова, ½, ул. Дружбы, 132, ул. Ватутина, 24, 26, ул. Минская, 5, 7, пр. Юганский, 13. В процессе благоустройства планируется создать 300 дополнительных машиномест для автотранспорта жителей многоквартирных домов. Запланировано проведение благоустройства сквера Нефтяников и благоустройство территории с организацией 128 дополнительных машиномест для автотранспорта жителей многоквартирных домов по адресам: ул. Щербакова, 96 — 1 940 кв. м; ул. Щербакова, 94 — 2 365 кв. м; пр. Шаимский, 9 — 1 049 кв.м.