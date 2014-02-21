В Тюмени будет больше парковок

Управой постоянно проводится работа с застройщиками по обеспечению строящихся объектов нормативным количеством парковочных мест для автотранспорта жильцов многоквартирных домов. Так, например, в 2013 году управой округа инициировано проведение застройщиками работ по устройству автопарковок по ул. Максима Горького, 37, на 80 расчетных машиномест и по ул. 50 лет ВЛКСМ (у путепровода по ул. Мориса Тореза) на 125 расчетных машиномест.