В ЦАО благоустроят 9 дворов

16 многоквартирных домов по адресам: ул. Муравленко, 15, 15-а, ул. Республики, 8, 10, ул. Перекопская, 3, ул. Спорта, 91, 93, 95, ул. Республики, 92, А. Матросова, ½, ул. Дружбы, 132, ул. Ватутина, 24, 26, ул. Минская, 5, 7, пр. Юганский, 13 объединены девятью дворами. Именно их и планируют ремонтировать управа в текущем году. В процессе благоустройства планируется создать 300 дополнительных машиномест для автотранспорта жителей многоквартирных домов. Запланировано также благоустройство сквера Нефтяников и территории с организацией 128 дополнительных машиномест для автотранспорта жителей многоквартирных домов по адресам: ул. Щербакова, 96 — 1 940 кв. м; ул. Щербакова, 94 — 2 365 кв. м; пр. Шаимский, 9 — 1 049 кв.м. Об этом сообщил на отраслевом совещании в управе председатель комитета по благоустройству и озеленению управы Андрей Кочанов.
В 2013 году в ЦАО обустроен 20 дворовых территорий, объединяющих 39 многоквартирных жилых домов. Выполнены работы по ремонту проездов, тротуаров, стоянок для автотранспорта с устройством асфальтобетонного покрытия, устройству газонов, ограждений, установке опор освещения, устройству детских и спортивных площадок, установке игрового и спортивного оборудования (тренажеры, турники) детских игровых комплексов, малых архитектурных форм, устройству площадок для хозяйственных нужд. В процессе благоустройства дворовых территорий проведено устройство 520 парковочных мест для автотранспорта.
На территории Центрального округа располагается 54 озелененные территории общего пользования (скверы, бульвары, парки) общей площадью 690 тысяч квадратных метров. В рамках реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха граждан выполнено благоустройство площади Борцов Революции. В этом году здесь будет запущен фонтан. В весенне-летний период была произведена посадка 456 000 единиц однолетней цветочной рассады в цветники на 10 тысячах квадратных метров. Выполнено контейнерное озеленение, установлено 1 115 цветочных вазонов, в том числе подвесных и многоярусных, а также объемных фигур. За год были проведены 3 общегородских субботника, в которых приняло участие 59 122 жителя округа. Общая площадь, на которой произведена уборка, — 6 493,0 тыс. кв. м, объем вывезенного мусора составил 13109 кубометр, высажено 290 саженцев деревьев и кустарников, информирует пресс-служба городской администрации.