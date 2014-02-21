В ЦАО благоустроят 9 дворов

На территории Центрального округа располагается 54 озелененные территории общего пользования (скверы, бульвары, парки) общей площадью 690 тысяч квадратных метров. В рамках реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха граждан выполнено благоустройство площади Борцов Революции. В этом году здесь будет запущен фонтан. В весенне-летний период была произведена посадка 456 000 единиц однолетней цветочной рассады в цветники на 10 тысячах квадратных метров. Выполнено контейнерное озеленение, установлено 1 115 цветочных вазонов, в том числе подвесных и многоярусных, а также объемных фигур. За год были проведены 3 общегородских субботника, в которых приняло участие 59 122 жителя округа. Общая площадь, на которой произведена уборка, — 6 493,0 тыс. кв. м, объем вывезенного мусора составил 13109 кубометр, высажено 290 саженцев деревьев и кустарников, информирует пресс-служба городской администрации.