Убила одноклассника девятью ударами ножа

В Тобольске будут судить 33-летню женщину, которая во время пьяной ссоры убила бывшего одноклассника.
«Обвиняемая распивала спиртные напитки в компании подруги, ее матери и бывшего одноклассника. Между 33-летней женщиной и потерпевшим возник конфликт. Она схватила нож и нанесла однокласснику не менее девяти ударов в спину», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
От полученных ранений мужчина скончался на месте. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшего.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Отметим, что истории про пьяные конфликты с трагическим исходом появляются в криминальных сводках чуть ли не каждый день. Подобные истории происходят в разных городах Тюменской области. Так, 15 февраля в Ялуторовске поссорились двое нетрезвых мужчин: они не поделили женщину. Потерпевший начал сожительствовать с бывшей пассией обвиняемого. Несмотря на то, что у 29-летнего мужчины была жена и двое детей, он решил разобраться с соперником и ударил того ножом. Потерпевший скончался, а его обидчику предъявлено обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).