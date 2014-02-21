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Убила одноклассника девятью ударами ножа

21 февраля 2014, 10:19
В Тобольске будут судить 33-летню женщину, которая во время пьяной ссоры убила бывшего одноклассника.

В Тобольске будут судить 33-летню женщину, которая во время пьяной ссоры убила бывшего одноклассника.

«Обвиняемая распивала спиртные напитки в компании подруги, ее матери и бывшего одноклассника. Между 33-летней женщиной и потерпевшим возник конфликт. Она схватила нож и нанесла однокласснику не менее девяти ударов в спину», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Отметим, что истории про пьяные конфликты с трагическим исходом появляются в криминальных сводках чуть ли не каждый день. Подобные истории происходят в разных городах Тюменской области. Так, 15 февраля в Ялуторовске поссорились двое нетрезвых мужчин: они не поделили женщину. Потерпевший начал сожительствовать с бывшей пассией обвиняемого. Несмотря на то, что у 29-летнего мужчины была жена и двое детей, он решил разобраться с соперником и ударил того ножом. Потерпевший скончался, а его обидчику предъявлено обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

#Новости#Убийства#Таня#Происшествия
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