Убила одноклассника девятью ударами ножа

Отметим, что истории про пьяные конфликты с трагическим исходом появляются в криминальных сводках чуть ли не каждый день. Подобные истории происходят в разных городах Тюменской области. Так, 15 февраля в Ялуторовске поссорились двое нетрезвых мужчин: они не поделили женщину. Потерпевший начал сожительствовать с бывшей пассией обвиняемого. Несмотря на то, что у 29-летнего мужчины была жена и двое детей, он решил разобраться с соперником и ударил того ножом. Потерпевший скончался, а его обидчику предъявлено обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).