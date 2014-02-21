Сотрудницы ГИБДД сшили для пенсионеров авоськи

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, ветеран Госавтоинспекции Виктор Сапожников рассказал детям о том, как он организовывал работу по обеспечению безопасности дорожного движения в Тюмени. Мальчишек из «Горизонта» впечатлили приборы измерения скорости разных лет, светофоры и настоящие гильзы от снарядов, которые инспекторы ГИБДД привезли из командировок в «горячие точки». Девочки больше интересовались различными световозращающими приспособлениями. Сотрудники ГИБДД вручили детям браслеты и научили, как правильно их использовать в целях безопасности.
Для ребят из детского дома № 66 инспекторы специализированного батальона ДПС организовали автобусную экскурсию в музей УМВД России по Тюменской области. Ребята посещают школу, находящуюся неподалеку от детского дома. В этот раз инспекторы рассказали им, как правильно переходить магистральные улицы города, сделав остановки в самых оживленных местах Тюмени.
Световозращающие браслеты инспекторы спецбата ГИБДД подарили детдомовцам еще осенью. В этот раз подростки доложили своим шефам, что они используют их ежедневно по дороге в школу рано утром, чтобы быть заметными для водителей.
Еще одну акцию провели сотрудники ОГИБДД по Ярковскому району. Пенсионеры села Ярково получили в подарок от Госавтоинспекции и комплексного центра социального обслуживания населения Ярковского района сумки-авоськи со световозращающим орнаментом.
Сумки для бабушек и дедушек сшили сотрудницы ГИБДД, а юные инспекторы движения из Ярковской школы помогли подобрать красивый орнамент и оформить его световозращающей лентой. Подарки вручали в сельском «Гастрономе», с помощью волонтеров. Теперь ярковские пенсионеры не только самые модные в округе, но и самые заметные в темноте для водителей автомобилей.
После получения подарков пожилые люди долго не расходились от магазина, от избытка положительных эмоций и множества вопросов к инспектору ГИБДД Марине Долгушиной, которая и была инициатором всего этого действа. Медик Лариса Шпильман очень растрогалась, она даже не представляла, что сотрудники ГИБДД могут так заботиться о пожилых людях. Ветеран великой Отечественной войны Александр Кузнецов пригласил инспекторов в гости на чашечку чаю, чтобы рассказать свои идеи о том, как сделать ярковские дороги безопаснее. Сотрудники ГИБДД пообещали обязательно заглянуть в гости к ветерану вместе с юными инспекторами движения.