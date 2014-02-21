Сотрудницы ГИБДД сшили для пенсионеров авоськи

После получения подарков пожилые люди долго не расходились от магазина, от избытка положительных эмоций и множества вопросов к инспектору ГИБДД Марине Долгушиной, которая и была инициатором всего этого действа. Медик Лариса Шпильман очень растрогалась, она даже не представляла, что сотрудники ГИБДД могут так заботиться о пожилых людях. Ветеран великой Отечественной войны Александр Кузнецов пригласил инспекторов в гости на чашечку чаю, чтобы рассказать свои идеи о том, как сделать ярковские дороги безопаснее. Сотрудники ГИБДД пообещали обязательно заглянуть в гости к ветерану вместе с юными инспекторами движения.