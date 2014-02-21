Сбил школьницу и скрылся. Водителя ищут

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, Mitsubishi, оборудованный летней резиной, выехал на полосу встречного движения. Водитель грузовика пытался избежать столкновения, но сделать этого ему не удалось — машины все же столкнулись, а после этого оказались в противоположных кюветах. 27-летний водитель Mitsubishi из города Сургута Ханты-Мансийского АО погиб. Ушибы головы и голени получил 54-летний водитель КаМАЗа.