Сбил школьницу и скрылся. Водителя ищут

Трагедия случилась в половине девятого утра на 156 километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе. В столкновении Mitsubishi Lancer и грузового КаМАЗа погиб водитель легкового автомобиля.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, Mitsubishi, оборудованный летней резиной, выехал на полосу встречного движения. Водитель грузовика пытался избежать столкновения, но сделать этого ему не удалось — машины все же столкнулись, а после этого оказались в противоположных кюветах. 27-летний водитель Mitsubishi из города Сургута Ханты-Мансийского АО погиб. Ушибы головы и голени получил 54-летний водитель КаМАЗа.
Около восьми часов утра на проезде Геологоразведчиков, недалеко от школы № 17, на пешеходном переходе неустановленным автомобилем сбита 10-летняя девочка. У школьницы ушибы бедра и локтя. Автомобиль скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Если вы стали очевидцем этого происшествия, или вам известна какая-либо информация об автомобиле и его водителе, просим обратиться в группу розыска полка ДПС по телефонам 794–589, 794–580 или в дежурную часть ГИБДД по телефону 794–610.
На объездной автодороге областного центра в девять часов вечера столкнулись три автомобиля: Citroen C3, Ford Focus и Toyota Prius. По предварительным данным, спровоцировала аварию, превысив скорость движения, 22-летняя девушка, управлявшая «Ситроеном». Водительский стаж ее — два года. В результате происшествия пострадала сама девушка, получив травму головы.
Еще одна водительница превысила скорость движения, в результате чего ее «Лада» 13-й модели въехала в столб на улице Мельникайте. Авария произошла около половины одиннадцатого вечера. 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем, получила ушибы колена и предплечья.
На 315 километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень, на подъезде к областному центру, около половины десятого утра, в разделительный бордюр въехала «Лада» 10-й модели. По предварительным данным, 49-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, не справилась с управлением. В результате происшествия она получила травму головы и ушиб плеча.
В селе Голышманово на улице Пролетарской днем, около половины второго, автомобиль Chevrolet Niva сбил 8-летнего ребенка. По предварительным данным, первоклассник перебегал дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Водитель автомобиля не смог предотвратить аварию. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области