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Самолет из Тюмени экстренно сел в Перми: стало плохо пассажиру

21 февраля 2014, 11:48
Самолет, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил незапланированную посадку в Перми из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.
Сюжет
Тюмень

Это произошло утром накануне, 20 февраля. Одному из пассажиров самолета АН-148 — жителю Санкт-Петербурга 1958 года рождения — потребовалась медицинская помощь из-за низкого давления. Командиром экипажа было принято решение передать мужчину в медучреждение города Перми, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Самолет приземлился в пермском аэропорту «Большое Савино» в 7.34. После посадки мужчина был доставлен в одну из близлежащих краевых больниц. Самолет вылетел далее в соответствии с маршрутом в 8.40.

#Новости#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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