Самолет из Тюмени экстренно сел в Перми: стало плохо пассажиру

Это произошло утром накануне, 20 февраля. Одному из пассажиров самолета АН-148 — жителю Санкт-Петербурга 1958 года рождения — потребовалась медицинская помощь из-за низкого давления. Командиром экипажа было принято решение передать мужчину в медучреждение города Перми, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Самолет приземлился в пермском аэропорту «Большое Савино» в 7.34. После посадки мужчина был доставлен в одну из близлежащих краевых больниц. Самолет вылетел далее в соответствии с маршрутом в 8.40.