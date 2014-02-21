Российский паспорт будет изменен

Документ, автором которого выступила Федеральная миграционная служба, опубликован сегодня на официальном сайте правительства.
«Теперь отметку о получении заграничного паспорта можно будет проставлять на двух страницах бланка паспорта — восемнадцатой и девятнадцатой», — сказано в сообщении пресс-службы кабмина. Причина проста: одной страницы просто не хватает тем россиянам, кто часто меняет свои загранпаспорта.
Напомним, что сегодня такую отметку можно поставить лишь на 19-й странице бланка, а 18-я — предназначена для внесения отметок о группе крови и резус-факторе его владельца, а также об идентификационном номере налогоплательщика.
Эти изменения позволят россиянам использовать бланки паспорта более длительное время, уверены авторы документа.