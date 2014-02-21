Российский паспорт будет изменен

«Теперь отметку о получении заграничного паспорта можно будет проставлять на двух страницах бланка паспорта — восемнадцатой и девятнадцатой», — сказано в сообщении пресс-службы кабмина. Причина проста: одной страницы просто не хватает тем россиянам, кто часто меняет свои загранпаспорта.