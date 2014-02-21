nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Российский паспорт будет изменен

21 февраля 2014, 13:03
Для отметок о получении новых «загранников» в российском паспорте вводится дополнительная страница. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Документ, автором которого выступила Федеральная миграционная служба, опубликован сегодня на официальном сайте правительства.

«Теперь отметку о получении заграничного паспорта можно будет проставлять на двух страницах бланка паспорта — восемнадцатой и девятнадцатой», — сказано в сообщении пресс-службы кабмина. Причина проста: одной страницы просто не хватает тем россиянам, кто часто меняет свои загранпаспорта.

Напомним, что сегодня такую отметку можно поставить лишь на 19-й странице бланка, а 18-я — предназначена для внесения отметок о группе крови и резус-факторе его владельца, а также об идентификационном номере налогоплательщика.

Эти изменения позволят россиянам использовать бланки паспорта более длительное время, уверены авторы документа.

#Новости#Россия#Паспорт#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25