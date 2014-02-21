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Помогали старушке по хозяйству, а потом избили ее до смерти

21 февраля 2014, 16:38
На днях в участковую больницу села Озерное Викуловского района с множественными переломами ребер и другими телесными повреждениями поступила 80-летняя местная жительница. Вскоре пожилая женщина скончалась. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На днях в участковую больницу села Озерное Викуловского района с множественными переломами ребер и другими телесными повреждениями поступила 80-летняя местная жительница. Вскоре пожилая женщина скончалась. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«Как оказалось, к совершению преступления причастны пара сожителей 1956 и 1972 годов рождения. Они жили по соседству с потерпевшей и периодически помогали пенсионерке по хозяйству, а также брали у нее деньги на алкоголь», - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Мужчина и женщина рассказали, что 17 февраля они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз пришли к соседке за деньгами на выпивку, но получили отказ. Завязалась ссора, и незваные гости избили пенсионерку. А затем скрылись с места преступления.
Приехавший проведать пожилую женщину дальний родственник обнаружил ее и отвез в больницу. Врачи, несмотря на приложенные усилия, не смогли спасти жизнь потерпевшей.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, а также будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Тюменская область#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
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