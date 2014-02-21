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Младшеклассники второй смены не учатся

21 февраля 2014, 10:40
Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия 2-ой смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются.

Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-ой смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным Gismeteo, сейчас в Тюмени около -26° С, ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 м/с. К вечеру температура опустится до -29° С, северный ветер 3 м/с понизит "температуру комфорта" до -35° С.

Напомним, МЧС накануне предупредило тюменцев о резком похолодании - через сутки, по прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до -34° С. Между тем, после выходных наступит резкое потепление, и к следующему четвергу воздух прогреется до 0° С

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