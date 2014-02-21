Куда сходить в Тюмени в выходные: 22 — 23 февраля

Экскурсия по разгульной Тюмени, путешествие в сказку, соревнования по конному спорту — выбирайте, куда сходить в морозные выходные.
КОНЦЕРТЫ
Услышать русские, украинские, испанские, итальянские песни, а также обработки русских народных мелодий и произведения Астора Пьяццоллы в исполнении ансамбля народных инструментов «Ваталинка» приглашает филармония. Начало — 22 февраля, в 16:00. Стоимость билетов — 200 — 400 рублей.
«Жирный панк-рок фест» организует вечером 22 февраля клуб Rocketa. В Тюмень приедут гости из Санкт-Петербурга «Свобода Важнее Моды» и москвичи Samati. Музыкантов поддержат местные команды: Bad News, Take Me Away!, «ЕБ!», «Малыш и канцлер». Начало фестиваля — 19:00, билеты от 200 рублей.
Алексей Брянцев, самое яркое открытие в жанре эстрадного шансона последних лет, 23 февраля даст концерт на сцене дома культуры Железнодорожник. Алексей подарит зрителям и гостям города песни из нового альбома и полюбившиеся хиты «Только ты», «День рождения», «Ты просто замужем», «Твоё дыхание» «Моя любовь», «Я буду рядом», «Скажи», «Жди меня». Начало в 19:00, цена билетов — 1000 — 2000 рублей.
На органный концерт приглашает тюменцев 23 февраля филармония. Для горожан выступит лауреат международных конкурсов солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин. Начало концерта в 19:00, билеты — 400 — 500 рублей.
Свой первый День рождения празднует 23 февраля клуб Rocketa. В этот день на сцене: — POLO, Fire Flame, Drinking Pumpkins. Начало в 19:00. Вход — от 0 (по флаеру) до 200 рублей.
ЭКСКУРСИИ
Целых три экскурсии выходного дня на выбор предлагает горожанам мастерская путешествий «Рыжий Слон».
Во время театрализованной экскурсии «Тюмень разгульная» участники побывают в старинных районах города, в которых встретятся с историческими персонажами: мужиками во время кулачного боя, дамой «общественного темперамента» и клиентом общественного вытрезвителя. Ядреный автобус будет курсировать по городу 22 и 23 февраля с 19:00 до 21:00. Цена билета — до 650 рублей.
В тур выходного дня «Путешествие в сказочный город Тобольск» приглашают тюменцев 23 февраля. Выезд — в 9:00, цена билета — от 1900 до 2100 рублей.
Настоящих сибиряков приглашают в тур «Сибирская деревня». Накататься в собачьей упряжке, запряженной голубоглазыми хаски, встретиться с величественными лосями и отобедать по-деревенски в резном доме можно будет в деревне Турнаево. Автобус отъезжает 22 февраля в 10:00, прибывает в Тюмень в 21:30 Цена билета — от 2400 до 3300 рублей.
Автобусы стартуют от здания 14/6 по ул. Республики, телефоны для справок: 64-01-85, 93-70-88.
ВЫСТАВКИ
Выставка «Страна Сказок», приехавшая из Санкт-Петербурга, пробудет в Тюмени до конца выходных. Более двадцати фигур любимых персонажей перенесут вас в мир русской сказки. Для ребят, желающих больше узнать о русском литературном наследии, можно заказать экскурсию.
Выставка разместится в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (Орджоникизе, д.47). Время работы — с 10:00 до 18:00. Запись на групповые посещения — по телефонам 46-17-66, 46-45-62.
Любителям котов советуют посетить выставку «Котовасия». Она, как понятно из названия, посвящена кошкам. В выставке участвуют десять художниц. Живописные, керамические работы, а также открытки, и декоративные поделки с выставки можно увидеть и приобрести в доме-музее Колокольниковых.
СПОРТ
Чемпионат города по спортивному ледолазанию пройдет 22 февраля на стадионе ТюмГНГУ «Патриот» (ул. Тульская, 81 а). В 12:00 состоится открытие соревнований, после чего стартуют соревнования в дисциплине «трудность». В 18.00:спортсмены будут соревноваться в лазании на «скорость».
150 рыбаков выйдут на лёд озера Янтык в эту субботу. 22 февраля в Тюмени состоится областной чемпионат по зимней рыбной ловле «Клёвый лёд».
Региональные соревнования по конному спорту пройдут в Тюменском районе с 20 по 23 февраля. Посмотреть на наездников и их лошадей смогут все желающие — вход на соревнования свободный. За Кубок Федерации конного спорта Тюменской области будут бороться более пятидесяти всадников. Мероприятие пройдет на базе конноспортивной школы «Олимпия» (п. Боровский, ул. Островского, 1а). Начало — в 11:00.
Открытое первенство и чемпионат города Тюмени по фехтованию начнется 23 февраля в 10:00 на базе средней общеобразовательной школы № 25 (ул. Первомайская, 1). В рамках первенства за победу сразятся юноши и девушки в двух возрастных группах — от 12 лет и младше и от 15 лет и младше. Юные спортсмены будут состязаться на рапирах. Спортсмены от 15 лет и старше проверят свои силы в рамках чемпионата города, который стартует в 15.00. Орудием спортсменов станут рапиры и шпаги.
РАЗНОЕ
На очередном заседании Тюменского интеллектуального клуба, которое запланировано на 22 февраля, тюменцы смогут познакомиться с талантливым фотохудожником Светланой Ерёминой, которая покажет свои фотоработы и расскажет о цыганах России и Турции: о жизни в таборе, о роли женщины в этом закрытом сообществе, об образовании, методах воспитания детей и многом другом.
Вторая часть вечера — творческая встреча с Николаем Кунцевичем, президентом музыкально-социального центра «Белый кот», автором фестиваля женского рок-вокала " Сирин», поэтом, музыкантом. Ник представит свою новую виниловую пластинку «Чернильные песни для белых камней».
Начало в 18:00. Адрес: Бистро Артизан (Герцена 84/2, правый цоколь здания, около магазин Вавилон). Вход — 150 рублей.
Научиться изготавливать брелки-погоны приглашает торгово-развлекательный центр «Малахит». Бесплатный мастер-класс для тех, кто хочет интересно провести время и сделать приятные подарки своими рукам, начнется 22 февраля с 13:00 часов в ТРЦ «Малахит». Запись — в группе Malloko во «ВКонтакте» или по электронной почте [email protected]
Бесплатная ярмарка Freemarket будет открыта для всех желающих безвозмездно отдать или получить вещи 22 февраля в «Башне» (ул. Орджоникидзе 56/2, 5-й этаж) с 18:00 до 20:00.
Бесплатные мастер-классы «Времени. net» пройдут в тюменском торгово-развлекательном центре «Фаворит» 22 и 23 февраля. Девушкам помогут найти свой фасон одежды, научат выбирать аксессуары и объяснят, почему даже самая красивая вещь подходит не каждому. Время — с 15:00 до 17:00. Место — ТЦ «Фаворит» (второй этаж, у магазина «Адидас»).
Ну а девушкам напомним, что к 23 февраля NashGorod.ru проводит конкурс: покажите нам, как здорово ваш мужчина может сделать что-то своими руками, и участвуйте в конкурсе за приз от сети магазинов «Молоток» — набор инструментов «Авантэ».