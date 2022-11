Куда сходить в Тюмени в выходные: 22 — 23 февраля

«Жирный панк-рок фест» организует вечером 22 февраля клуб Rocketa. В Тюмень приедут гости из Санкт-Петербурга «Свобода Важнее Моды» и москвичи Samati. Музыкантов поддержат местные команды: Bad News, Take Me Away!, «ЕБ!», «Малыш и канцлер». Начало фестиваля — 19:00, билеты от 200 рублей.