Куда сходить в Тюмени в выходные: 22 — 23 февраля

Открытое первенство и чемпионат города Тюмени по фехтованию начнется 23 февраля в 10:00 на базе средней общеобразовательной школы № 25 (ул. Первомайская, 1). В рамках первенства за победу сразятся юноши и девушки в двух возрастных группах — от 12 лет и младше и от 15 лет и младше. Юные спортсмены будут состязаться на рапирах. Спортсмены от 15 лет и старше проверят свои силы в рамках чемпионата города, который стартует в 15.00. Орудием спортсменов станут рапиры и шпаги.