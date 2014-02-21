Горячие темы: цены на жилье, экс-тюменки на олимпиаде и зарплаты

У российских биатлонистов — только серебро Ольги Вилухиной и бронза Евгения Гараничева. Зато значительных успехов добились спортсменки, которые еще недавно выступали за нашу страну: гражданка Словакии Анастасия Кузьмина и Белоруссии — Дарья Домрачева. Дарья родилась в Минске и только в возрасте четырех лет переехала с родителями в Нягань. В 1999 году стала заниматься биатлоном, училась на физкультурном факультете в ТюмГУ. А уже в 2003-м семья Домрачевых вернулась в Беларусь. Статью о достижениях бывших тюменок прочитали 2100 человек. Самый популярный комментарий оставил пользователь «Поручик Глумицын» : «О патриотизме лучше всего получается рассуждать у тех, кто ничего из себя не представляет. Я не то что не осуждаю их, я даже искренне рад, что смогли себя реализовать в спорте (да и в жизни, не сомневаюсь)».