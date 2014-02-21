Горячие темы: цены на жилье, экс-тюменки на олимпиаде и зарплаты

На первом месте по популярности у читателей статья о том, что за последние полгода на рынке вторичного жилья Тюмени произошло снижение цен. Если средняя цена квадратного метра 2-х комнатнатной квартиры старого фонда еще летом стремилась к 65 тысячам рублей, то сегодня — ближе к 60. По данным раздела портала «НашГородРУ.Недвижимость», падение цены на вторичном рынке закономерно. Именно этот сегмент рынка жилой недвижимости активней реагирует на снижение покупательской активности. Помимо снижения цен наблюдается и вторая негативная тенденция — средний срок продажи вторичного объекта увеличился до 3–5 месяцев». Статью прочитали более 2300 пользователей, оставив 77 комментариев. 250 человек поучаствовали в опросе.
У российских биатлонистов — только серебро Ольги Вилухиной и бронза Евгения Гараничева. Зато значительных успехов добились спортсменки, которые еще недавно выступали за нашу страну: гражданка Словакии Анастасия Кузьмина и Белоруссии — Дарья Домрачева. Дарья родилась в Минске и только в возрасте четырех лет переехала с родителями в Нягань. В 1999 году стала заниматься биатлоном, училась на физкультурном факультете в ТюмГУ. А уже в 2003-м семья Домрачевых вернулась в Беларусь. Статью о достижениях бывших тюменок прочитали 2100 человек. Самый популярный комментарий оставил пользователь «Поручик Глумицын» : «О патриотизме лучше всего получается рассуждать у тех, кто ничего из себя не представляет. Я не то что не осуждаю их, я даже искренне рад, что смогли себя реализовать в спорте (да и в жизни, не сомневаюсь)».
На третьем месте статья о том, как в минувшую среду губернатор Тюменской области отчитывался перед президентом о выполнении Майских указов 2012 года. По его словам, средняя заработная плата по итогам 2013 года составила в социальной сфере 30 600 рублей. Среди учителей общеобразовательных учреждений — 32 300 рублей. У работников дошкольных учреждений 30 300 рублей. У врачей 50 500 рублей. За сутки статью прочитали более 1700 раз. Размеры указанных зарплат возбудили бурную дискуссию — на 78 комментариев. Самое популярное мнение выразила valentinaya: «А люди-то и не знают. Надо рассказать это учителям и врачам».
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