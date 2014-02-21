Елена Проклова и Борис Щербаков начнут «Все сначала» на сцене драмтеатра

Лирическая комедия Антуан Ро — на сцене Тюменского драматического театра. Спектакль «Все сначала» с Еленой Прокловой и Борисом Щербаковым в главных ролях пройдет в нашем городе 25 февраля. Начало в 19.00.
Что может быть общего между успешной бизнес-вумен и нищим бездомным безработным? Люди из разных миров, они однажды встречаются на лестничной клетке элитного дома — она здесь живет, а он коротает очередную холодную зимнюю ночь. Случайный разговор, откровенные признания, жаркие споры — и совершенно чужие люди неожиданно становятся интересными друг другу, начинают слышать, понимать, чувствовать и, наконец, находят то, чего оба были лишены долгие годы.
В спектакле зрители услышат живую игру Бориса Щербакова на гитаре.
Режиссер Андрей Житинкин ставил спектакли для театра под руководством Олега Табакова, театра им. Моссовета, театра Сатиры, был художественным руководителем театра на Малой Бронной. Его называют одним из самых богемных и экстравагантных режиссеров столицы. По словам известного театрального критика Ксении Лариной, «он умеет из любого материала высекать любовную искру. Его спектакли предельно чувственны, в порыве любовного экстаза он всегда останавливается за миллиметр от пошлости. Но эту грань он чувствует всегда и никогда не ошибается… Из больших артистов он каким-то непостижимым образом умеет вытаскивать нечто потаенное. То, что никогда раньше они не демонстрировали. Может быть, даже не догадывались, что на такое способны." Сам Андрей Житинкин говорит, что главное в хорошей постановке — это эмоциональное вовлечение зрителя: «Если мой зритель заскучает, то я, наверное, уйду из театра».
Художником спектакля стал Андрей Шаров — известный дизайнер, член Ассоциации высокой моды и Российского союза художников, автор многочисленных коллекций одежды. Живописец и график, чьи персональные выставки проходили в европейских столицах — Лондоне, Праге, Кельне. В настоящее время Андрей Шаров, прежде всего, сценограф и художник по костюмам. Работал с театром Романа Виктюка, театром им. Моссовета, театром Сатиры, театром Табакова, МТЮЗом.
В ролях:
Катрин: Елена ПРОКЛОВА
Мишель: Борис ЩЕРБАКОВ
Сюзанна, дочь Катрин: Александра Мошкова, Полина Ельчанинова
Продолжительность: 2 часа 30 мин. с антрактом.
Рекомендации по возрасту: старше 12 лет.
Цена билетов: 800–3200 рублей.
Точки продажи билетов:
— Драматический театр, тел. 40-98-33
— Филармония, тел. 68-77-77
— ТРЦ «Гудвин» (1 этаж), тел. 68-06-06
— On-line продажа: kassy.ru
— Коллективные заявки (от 5 билетов), тел. 610–625 (доставка в подарок)