Елена Проклова и Борис Щербаков начнут «Все сначала» на сцене драмтеатра

Режиссер Андрей Житинкин ставил спектакли для театра под руководством Олега Табакова, театра им. Моссовета, театра Сатиры, был художественным руководителем театра на Малой Бронной. Его называют одним из самых богемных и экстравагантных режиссеров столицы. По словам известного театрального критика Ксении Лариной, «он умеет из любого материала высекать любовную искру. Его спектакли предельно чувственны, в порыве любовного экстаза он всегда останавливается за миллиметр от пошлости. Но эту грань он чувствует всегда и никогда не ошибается… Из больших артистов он каким-то непостижимым образом умеет вытаскивать нечто потаенное. То, что никогда раньше они не демонстрировали. Может быть, даже не догадывались, что на такое способны." Сам Андрей Житинкин говорит, что главное в хорошей постановке — это эмоциональное вовлечение зрителя: «Если мой зритель заскучает, то я, наверное, уйду из театра».