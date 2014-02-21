Депутат предлагает вернуть штраф за минимальное превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 10 километров в час, по мнению Лысакова, должен составить 500 рублей (ранее — 100 рублей). При этом санкция будет применяться только к водителям, нарушившим скоростной режим в населенном пункте — вне их автомобилистов по-прежнему будут штрафовать за превышение скорости более чем на 20 километров в час.