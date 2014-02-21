Депутат предлагает вернуть штраф за минимальное превышение скорости

Депутат намерен подготовить законопроект с соответствующими поправками в КоАП, которые Госдума может в скором времени рассмотреть. Об этом Лысаков заявил «Газете.ру».
Напомним, что с 1 сентября 2013 года в связи с введением новых размеров наказаний за нарушения ПДД, штраф в превышение скорости на 10–20 километров в час утратил свою силу.
«Введение 1 сентября ненаказуемого превышения скорости до 20 километров в час сослужило плохую службу, — цитирует Лысакова портал Motor.ru. — Придется пойти на возврат прежней вилки наказаний за превышение скорости, поскольку в наш адрес стало звучать много критики, ведь по городу люди начали ездить с фактической скоростью 80 километров в час».
По словам депутата, данная норма разрабатывалась под балльную систему штрафов, от введения которой впоследствии отказалось правительство. Авторы хотели «подстраховать» автомобилистов, чтобы те не набирали лишние баллы за незначительное превышение скорости.
Штраф за превышение скорости на 10 километров в час, по мнению Лысакова, должен составить 500 рублей (ранее — 100 рублей). При этом санкция будет применяться только к водителям, нарушившим скоростной режим в населенном пункте — вне их автомобилистов по-прежнему будут штрафовать за превышение скорости более чем на 20 километров в час.
Ожидается, что соответствующие поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях будут рассмотрены Госдумой в период весенней сессии, после чего до конца 2014 года будет действовать мораторий на изменение штрафов за нарушение правил дорожного движения.