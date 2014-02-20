В ТРЦ «Фаворит» пройдет мастер-класс по стилю

«Выездной салон красоты „Персона mobile“ предлагает „вооружиться“ к 23 февраля! Девушки, наше сильное оружие — это внешность, особенно, если мы умело ее подчеркиваем. Порой „Времени. net“ чтобы разобраться в потоке „советов“ со страниц глянцевых журналов и интернет-порталов. Наш курс поможет найтись в этом „море“ информации и выбрать нужное именно для вас. Профессиональный стилист проведет индивидуальную работу с каждой участницей», — отмечают организаторы мастер-класса.
В программе мастер-класса:
— Типы фигур разные типажи. Как подчеркнуть свои сильные стороны?
— Фасон одежды. Как выбрать подходящий?
— «Проблема» красивых вещей. Почему подходят не всем?!
— Выбор аксессуаров. Расставляем верные акценты.
Дата: 22–23 февраля Время — с 15.00 до 17.00. Место встречи: ТРЦ «Фаворит» (второй этаж, у магазина «Адидас»)
Запись в комментариях: vk.com/malloko?w=wall-34238240_9967%2Fall (Дата/ Ф.И.О./ контакты)