В ТРЦ «Фаворит» пройдет мастер-класс по стилю

«Выездной салон красоты „Персона mobile“ предлагает „вооружиться“ к 23 февраля! Девушки, наше сильное оружие — это внешность, особенно, если мы умело ее подчеркиваем. Порой „Времени. net“ чтобы разобраться в потоке „советов“ со страниц глянцевых журналов и интернет-порталов. Наш курс поможет найтись в этом „море“ информации и выбрать нужное именно для вас. Профессиональный стилист проведет индивидуальную работу с каждой участницей», — отмечают организаторы мастер-класса.