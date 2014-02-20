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Украл квадроцикл и продал за полцены

20 февраля 2014, 17:37
В среду, 19 февраля, сотрудниками полка ДПС ГИБДД был остановлен подозрительный автомобиль, который в прицепе перевозил квадроцикл.

В ходе проверки было установлено, что на перевозимый транспорт документы отсутствуют. Мужчина был доставлен в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени для выяснения всех обстоятельств.

Доставленный пояснил, что квадроцикл он приобрел у малознакомого тюменца за полстоимости. В ходе работы установлено, что 37-летний продавец не являлся владельцем имущества, он похитил его накануне и постарался как можно быстрее реализовать, максимально занизив стоимость. В настоящее время мужчина нигде официально не трудоустроен и ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Украденное имущество возвращено законному владельцу, который и не подозревал о том, что на какое-то время лишился своей собственности, ущерб для хозяина мог составить около 238 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

Сотрудники полиции напоминают гражданам: будьте бдительны! Покупая имущество с рук, вы должны примерно представлять его реальную стоимость. Стоит помнить о наличии документов на товар, а также не стоит приобретать имущество у малознакомых и сомнительных лиц. В случае совершения в отношении вас противоправных действий — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по телефону дежурной части 291–600 или 02.

#Новости#Кража#Квадроциклы#Транспорт#Olga#Общество
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