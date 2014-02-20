Украл квадроцикл и продал за полцены

Доставленный пояснил, что квадроцикл он приобрел у малознакомого тюменца за полстоимости. В ходе работы установлено, что 37-летний продавец не являлся владельцем имущества, он похитил его накануне и постарался как можно быстрее реализовать, максимально занизив стоимость. В настоящее время мужчина нигде официально не трудоустроен и ранее уже был судим за аналогичное преступление.