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Подарок защитнику — брелок-погон

20 февраля 2014, 17:12
Сделать подарок на 23 февраля можно и нужно своими руками. И это будет подарок для настоящего защитника. Обучиться изготавливать брелки-погоны приглашает торгово-развлекательный центр «Малахит».

Брелок-погон — это оригинальный способ поздравить своих пап, братьев и друзей с Днём защитника отечества!

Если есть желание интересно провести время и сделать приятные подарки своими руками, записывайтесь на бесплатный мастер-класс в группе Malloko ВКонтакте или по электронной почте [email protected]. (Необходимо указать фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса).

Мастер-классы по изготовлению брелков-погонов состоятся 21 февраля (пятница) с 18:00 часов и 22 февраля (суббота) с 13.00 часов в ТРЦ «Малахит». Все материалы будут предоставлены организатором.

#Новости#ТРЦ Малахит#Мастер-класс#Женя#Общество
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