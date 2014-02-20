Подарок защитнику — брелок-погон

Брелок-погон — это оригинальный способ поздравить своих пап, братьев и друзей с Днём защитника отечества!
Если есть желание интересно провести время и сделать приятные подарки своими руками, записывайтесь на бесплатный мастер-класс в группе Malloko ВКонтакте или по электронной почте [email protected]. (Необходимо указать фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса).
Мастер-классы по изготовлению брелков-погонов состоятся 21 февраля (пятница) с 18:00 часов и 22 февраля (суббота) с 13.00 часов в ТРЦ «Малахит». Все материалы будут предоставлены организатором.