Posted 11 января 2014, 17:34
Published 11 января 2014, 17:34
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Ключевые индикаторы в 2013 году показали разнонаправленную и вялую динамику — индекс РТС потерял 5%, а индекс ММВБ вырос всего на 2%. Боковик российского рынка проходил на фоне взлета американского рынка — индекс S&P 500 прибавил почти 30%.
Главным драйвером такого взлета стала программа количественного смягчения QE. Именно рынок США получил наибольшую выгоду от сверхмягкой монетарной политики ФРС США, пояснил Константин Церазов. Вместе с тем, следствием ожидания сворачивания QE стало снижение интереса к российскому рынку. Кроме того, на отечественные бумаги давила неблагоприятная конъюнктура. В 2013 году не раз наблюдалась раскорреляция, когда котировки нефти росли на фоне падения отечественных индексов, и таким образом, нефть не стала поддержкой российскому рынку.
И все же, год принес и позитивные моменты. В 2013 году публичными компаниями стали Московская биржа, Алроса, «Тинькофф Кредитные Системы», группа Qiwi. «В 2014 мы ожидаем увидеть новые истории размещения, — говорит Константин Владимирович Церазов. — В частности, о планах IPO заявили Лента, Почта России, Детский мир, Обувь России и другие компании».
Эксперт отметил резкий рост интереса инвесторов к компаниям потребительского сектора. Безусловным фаворитом в 2013 году стал Магнит, бумаги которого почти удвоились в цене. Аутсайдерами года на фоне слабого спроса на металлы стали металлурги, Мечел потерял 70%. Еще одним «неудачником» года стал электроэнергетический сектор — бумаги ФСК ЕЭС, Интер РАО, Россети упали на 55-60%.
«От 2014 года мы ждем сильных движений на российском рынке, — прогнозирует Константин Церазов. — Отечественные бумаги перепроданы, и в этом году должны реализовать свой потенциал». Эксперт считает, что в 2014 году рынок будет отыгрывать дивидендные истории на фоне решения правительства обязать госкомпании направлять на дивиденды от 25% прибыли по МСФО. Среди дивидендных историй эксперт рекомендует обратить внимание на акции Норникеля, Башнефти и Сургутнефтегаза. «В России четко наблюдается рост дивидендной доходности. Эта тенденция, — полагает экономист, — усилится в 2014 году».