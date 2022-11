Пять работ тюменских фотографов — победители The best of Russia

Тюменские фотографы ежегодно входят в число победителей конкурса The best of Russia. 2013 год не стал исключением: в число лучших работ попали 5 снимков местных авторов. Это Марина Пискулина, Евгений Шульц, Владимир Огнев, Сергей Русанов и Александр Романов.

Сюжет Тюмень