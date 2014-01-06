Пять работ тюменских фотографов — победители The best of Russia

«Фотография с девочками у катка была сделана мимоходом. Под вечер я возвращалась домой из студии, поэтому на мое счастье камера была со мной. Девочек я заметила сразу, мне было очень холодно, а они не замечая этого гоняли на катке. Это поразило меня настолько, что я решила задержаться у катка. В этот момент сообщили о перерыве, девочки отошли в сторону, весело плюхнулись попами в снег у трибун и, не надевая варежек, увлеченно принялись играть в какую-то игру на телефоне. Меня умилила эта картина, дети есть дети. Но так как на тот момент кроме как пятидесятимиллиметрового объектива никакого другого у меня с собой не было, то, чтобы сделать этот кадр, пришлось приблизиться к детям почти вплотную. При этом мне нужно было не спугнуть их, прервав тем самым их занятие. Я сгруппировалась, упала навзничь на снег, вывернулась, выглянула из-за ног стоящего передо мной человека (хорошо, что он ничего не заметил) и сделала этот кадр. И он стоил таких усилий.