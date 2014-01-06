Пять работ тюменских фотографов — победители The best of Russia

Всего для демонстрации на итоговой выставке, которая пройдет в Москве на «Винзаводе», из почти 23 тысяч снимков было отобрано 340 фотографий. Больше всего победителей в категории «Люди. События. Повседневная жизнь».
Организатор проекта — центр современного искусства «Винзавод».
NashGorod.ru расспросил двух победителей об истории создания снимков, которые войдут в альбом и попадут на выставку.
«Перерыв на тренировке», автор — Марина Пискулина
«Фотография с девочками у катка была сделана мимоходом. Под вечер я возвращалась домой из студии, поэтому на мое счастье камера была со мной. Девочек я заметила сразу, мне было очень холодно, а они не замечая этого гоняли на катке. Это поразило меня настолько, что я решила задержаться у катка. В этот момент сообщили о перерыве, девочки отошли в сторону, весело плюхнулись попами в снег у трибун и, не надевая варежек, увлеченно принялись играть в какую-то игру на телефоне. Меня умилила эта картина, дети есть дети. Но так как на тот момент кроме как пятидесятимиллиметрового объектива никакого другого у меня с собой не было, то, чтобы сделать этот кадр, пришлось приблизиться к детям почти вплотную. При этом мне нужно было не спугнуть их, прервав тем самым их занятие. Я сгруппировалась, упала навзничь на снег, вывернулась, выглянула из-за ног стоящего передо мной человека (хорошо, что он ничего не заметил) и сделала этот кадр. И он стоил таких усилий.
Эта фотография находится в моем портфолио уже почти год, а маленькие герои этого кадра так и не нашлись. Я до сих пор не знаю кто эти девочки, сколько им лет… На конкурс была отправлена именно эта фотография, потому что не было смысла посылать в такой фотопроект просто красивую, но бессмысленную картинку. В фотографии должна была быть история, момент, эмоция, она должна оказывать влияние на зрителя, вызывать у него любопытство, сообщать идею.
Профессионально съемками я занимаюсь с 2011 года. В 2012 году другая моя фотография („ТЭЦ станции Войновка“) также становилась победителем в фотопроекте Best of Russia 2012. В основном, я работаю в направлении семейной фотографии. Со многими героями своих съемок я знакомлюсь еще во время ожидания появления маленького человека на свет или даже в период свадьбы. Я фотографирую детей с первых дней жизни и мне всегда радостно, когда мои герои возвращаются и приходят на съемки вновь и вновь».
«Контрасты», автор — Евгений Шульц
«Этот снимок был сделан во время съемки свадьбы в парке. Я шел к молодоженам, когда увидел ребят, так интересно сидевших на скамейке. Я сделал несколько дублей, на одном из которых в кадр влетел голубь, удачно дополнив счастливую пару. Обе пары — гости на свадьбе, которую я снимал, и ребята справа весь день были веселы, но в момент съемки, видимо, о чем-то задумались, что и сыграло свою роль в появлении такого контраста. В итоге мне удалось запечатлеть один короткий момент, в котором произошло несколько событий, и получилась законченная сцена. Это и стало определяющим фактором в выборе снимка на конкурс.
Всерьез фотографией я занимаюсь третий год, до этого баловался и учился пару лет, снимал в основном, в стол. Мне нравятся кардинально противоположные жанры. Во-первых, классическая уличная фотография и городской пейзаж, где задача заключается в том, чтобы найти в привычном течении жизни города что-то интересное и запечатлеть это. Во-вторых, близка мне и современная постановочная фотография, где сцену и действие создает фотограф. Конечно, моя деятельность не ограничивается всего двумя жанрами, но в них я снимаю чаще всего. Независимо от жанра, я стараюсь делать такие снимки, которым не нужен копирайт, чтобы указать имя автора, ведь копирайт — это лишний композиционный элемент, который портит впечатление от фотографии. Искренне считаю, что фотография в ее истинном значении являет собой рисование светом, и стараюсь следовать этому принципу, в результате фотография превращается в увлекательное занятие с интересными результатами».
Другие работы тюменцев
«Белая полоса», автор — Александр Романов
«Мне просто повезло, когда последние лучи солнца осветили берег Обской губы», — комментарий автора под фотографией.
Напомним, что совсем недавно, в октябре, в Тюмени проходила выставка Александра Романова «Краски севера». Его коллеги отмечают, что имя фотографа больше известно за пределами Тюмени, чем в нашем городе. Александр работает геологом в заполярном Ямбурге. Он — один из победителей первого международного конкурса арктических фотографий, обладатель золотых медалей FIAP и FSA, входит в топ-100 фотографов Арктики.
«Ищем партнера по бальным танцам», автор — Владимир Огнев
Как сообщается на сайте «Академии фотографии», Владимир Огнёв — официальный фотограф хоккейных команд «Рубин» и «Тюменский Легион», активно работает как репортажный фотограф с нефтегазовым комплексом Тюменской области, в том числе на федеральном уровне. Он отдает предпочтение репортажной съемке и портретной фотографии.
«А олени лучше», автор — Сергей Русанов
На снимке запечатлен массовый старт в гонках на оленьих упряжках на празднике коренных малочисленных народов севера «День оленевода» в поселке Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сергей Русанов — известный тюменский фотожурналист, главный редактор информационного фотоагентства «Тюменский меридиан», директор конкурса репортажной фотографии имени Александра Ефремова.
Фото с сайта Thebestofrussia.ru