«Беспредел на дороге»: окончательное решение примет суд

Установлено, что Шахнавазов, управляя черной Toyota Camry, подрезал белый Ford Focus. Находившийся в Ford 30-летний пассажир в грубой форме сделал ему замечание за такую езду. У светофора Шахнавазов, «выражая пренебрежение к общепринятым нормам поведения, действуя вопреки правилам дорожного движения и пренебрегая безопасностью других участников дорожного движения», вновь подрезал Ford, перекрыв движение уже не только Ford, но и машине «скорой помощи», ехавшей на вызов к больному, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.