«Беспредел на дороге»: окончательное решение примет суд

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.116 УК РФ (нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений). Основанием для возбуждения уголовного дела послужил видеоролик под названием «Беспредел на дороге», размещенный в октябре на видеохостинге YouTube.
Конфликт был снят на видеорегистратор машины «скорой помощи». Как выяснилось в ходе расследования, инцидент произошел 9 августа в Тюмени на улице Широтной.
Установлено, что Шахнавазов, управляя черной Toyota Camry, подрезал белый Ford Focus. Находившийся в Ford 30-летний пассажир в грубой форме сделал ему замечание за такую езду. У светофора Шахнавазов, «выражая пренебрежение к общепринятым нормам поведения, действуя вопреки правилам дорожного движения и пренебрегая безопасностью других участников дорожного движения», вновь подрезал Ford, перекрыв движение уже не только Ford, но и машине «скорой помощи», ехавшей на вызов к больному, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Шахнавазов и Балкоев стали избивать сидевшего в Ford пассажира, после чего вытащили потерпевшего из автомобиля на асфальт и продолжили наносить ему удары руками и ногами по различным частям тела. На помощь пострадавшему кинулись водитель «скорой помощи», фельдшер, санитар и другие водители. Драчуны сели в машину и уехали.
Потерпевший в полицию с заявлением о привлечении избивших его мужчин к ответственности не обращался. Уголовное дело было возбуждено по указанию прокуратуры Ленинского округа, поскольку видео вызвало большой общественный резонанс.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд Ленинского округа для рассмотрения по существу. В ходе расследования потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением со своими обидчиками. Шахнавазов и Балкоев признали свою вину в побоях. Окончательное решение по делу примет суд.
Добавим, что санкция п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.