Топ-10 новостей 2013 года по версии NashGorod.ru

Портал NashGorod.ru подводит итоги года. Мы решили выяснить, чем запомнился тюменцам уходящий 2013 год — какие события вызвали резонанс, какие новости интересовали горожан больше всего.
На вершине рейтинга и вне конкуренции — новость о падении «челябинского метеорита». Утром 15 февраля многие тюменцы написали в соцсетях о яркой вспышке в небе над городом. Как выяснилось позже, это был метеорит. Он взорвался и разлетелся на куски в небе над Челябинском. Взрывной волной было выбито около 100 тысяч кв.м. стекол, несколько десятков человек были ранены. Это, тем не менее, не помещало одному из предприимчивых горожан запатентовать идею парфюма «Челябинский метеорит». Новость про падение небесного тела на портале NashGorod.ru посмотрело более 46 тысяч тюменцев.
На втором месте по популярности — новость о коррупции в тюменской ГИБДД. Более 140 сотрудников инспекции в июле этого года подписались под письмом президенту РФ. По словам сотрудников ГИБДД, приехавший в Тюмень из Ростовской области командир полка ДПС Сергей Беседин привез к нам и южные «порядки» — создал систему поборов с сотрудников. Скандальная новость заинтересовала 27 тысяч читателей.
Не отстают по популярности от серьезных известий анонсы открытия новых магазинов. Так, новость о том, что в Тюмени открыл свои двери «Ашан», в феврале просмотрели почти 27 тысяч раз. Открытие «Вояжа» и, в частности, магазина марки H&M привлекло внимание почти 22 тысяч горожан. Не остались без внимания «Кристалл» и «Леруа Мерлен».
Пожалуй самым обсуждаемым событием декабря стала эстафета олимпийского огня. За тем, как двигался факел по улицам города и как на его появление реагируют тюменцы, можно было следить онлайн — благодаря трансляции на нашем портале. Этой возможностью воспользовалось больше 26 тысяч тюменцев.
Следующая по популярности новость — летняя. В один из июльских вечеров Тюмень на несколько часов стала Венецией — сильнейший ливень превратил улицы города в реки. Утонувшие машины, подтопленные магазины и частично разрушившаяся набережная — таковы были печальные последствия разгула стихии. Впрочем, некоторые горожане не упустили шанса поразвлечься. О том, что происходило в тот вечер в городе, на нашем портале прочло более 22 тысяч тюменцев.
Самой просматриваемой автоновостью стал сюжет о дорожных разборках на Широтной. Там конфликт между водителями белого Ford Focus и черной Toyota перерос в драку.
Криминальный сюжет года — убийство тюменки Олеси Зверевой. Девушка была жестоко убита близким знакомым. Как выяснилось в ходе следствия, Олеся — не первая жертва убийцы. Мужчина признался, что в 2010 году совершил аналогичное преступление. Ужасную новость прочли более 17 тысяч горожан.
История о непростой судьбе обыкновенного тюменца занимает восьмую строчку рейтинга. Корреспондент NashGorod.ru пообщался с родственниками Семена Наумова — мужчины, который после неудачного катания на водном мотоцикле в Таиланде стал инвалидом, лишенным возможности двигаться и говорить. Статью прочли больше 17 тысяч человек.
Внимательно следили горожане за раскрытием дела о похищении тюменского предпринимателя и его беременной жены. Андрея Популова и Наталью Харченко в начале августа похитили из дома в садовом товариществе «Искатель». Новость заинтересовала более 16 тысяч человек.
Ну и на 10-м месте — еще один коррупционный скандал. Бывшего главу Тюменского района Андрея Линника обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности и хищении муниципальной собственности.
Кроме того, горожане интересовались, как в Тюмени будут отмечать День города и 9 Мая; следили за подробностями приезда в Тюмень скандально известного бойца Александа Емельяненко; интересовались, кто — самая красивая девушка города; считали городских миллионеров.
Фото — Magukа / NashGorod.ru