Топ-10 новостей 2013 года по версии NashGorod.ru

На вершине рейтинга и вне конкуренции — новость о падении «челябинского метеорита». Утром 15 февраля многие тюменцы написали в соцсетях о яркой вспышке в небе над городом. Как выяснилось позже, это был метеорит. Он взорвался и разлетелся на куски в небе над Челябинском. Взрывной волной было выбито около 100 тысяч кв.м. стекол, несколько десятков человек были ранены. Это, тем не менее, не помещало одному из предприимчивых горожан запатентовать идею парфюма «Челябинский метеорит». Новость про падение небесного тела на портале NashGorod.ru посмотрело более 46 тысяч тюменцев.